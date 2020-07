NYE OPPTØYER: Drapet på en sivilist utløste onsdag store protester i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Foto: Dar Yasin / AP

Kashmir: Massive protester etter at sivilist skal ha blitt drept

En sivilist skal ha mistet livet etter at han kom i kryssild mellom regjeringsstyrker og opprørere i den indiskkontrollerte delen av Kashmir onsdag. Drapet utløste store lokale protester, melder nyhetsbyrået AFP.

Ifølge AFP gikk flere hundre mennesker ut i gatene og anklaget regjeringsstyrkene for å ha drept den lokale innbyggeren.

Kampene skal ha startet da opprørere begynte å skyte fra et moské-loft i byen Sohore i den nordlige delen av Kashmir, uttaler en talsperson for politisjefen i byen, Junaid Khan.

Nevøen til den avdøde mannen, Farooq Ahmed, forteller til AFP at Bashir Ahmed Khan ble dratt ut av bilen sin og skutt død av paramilitære styrker. Deretter skal uniformerte menn ha lagt Khans tre år gamle barnebarn på brystet til sin døde bestefar, og tatt bilder som senere ble delt på sosiale medier.

En talsperson for de paramilitære styrkene har ifølge AFP avvist anklagene som grunnløse. Politiet har også benektet påstandene og sagt at det ville bli iverksatt rettslige tiltak for spredning av «falske rapporter og rykter».

– Det var ingen gjengjeldelse fra sikkerhetsstyrkene, sa politiinspektør Vijay Kumar, til lokale journalister.

Under begravelsen til den drepte mannen onsdag skal flere hundre mennesker ha samlet seg og ropt at de ville ha frihet fra indisk styre.

Også en regjeringssoldat skal ha blitt drept i kampene.

NYE OPPTØYER: Etter å ha blitt skutt og drept i Kashmir onsdag, ble den avdøde mannen fotografert av uniformerte menn med sitt tre år gamle barnebarn sittende på brystet, ifølge kilder nyhetsbyrået AFP siterer. Bildet er tatt i mannens begravelse. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Både India og Pakistan mener de har krav på hele Kashmir og betrakter motparten som en okkupasjonsmakt. India kontrollerer to tredjedeler av regionen, Pakistan en tredjedel.

Flertallet av innbyggerne på begge sider av grensen er muslimer, og flere opprørsgrupper kjemper for løsrivelse fra India.

Siden januar i år har minst 229 mennesker blitt drept i over 100 militære operasjoner over hele det indisk-administrerte Kashmir, inkludert 32 sivile, 54 regjeringsstyrker og 143 opprørere, ifølge menneskerettighetsgruppen Coalition of Civil Society (JKCCS).

Publisert: 01.07.20 kl. 18:01

