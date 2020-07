VIL UT: Epsteins mangeårige partner Ghislaine Maxwell begjærer seg løslatt. Foto: UNTV / X80001

Ekskjæresten til Epstein nekter straffskyld

Advokatene til Ghislaine Maxwell leverte fredag rettspapirer hvor de begjærer henne løslatt.

Årsaken bak begjæringen om løslatelse skal blant annet være frykt for covid-19, ifølge The Guardian.

Maxwell ble pågrepet av FBI 2. juli, og er tiltalt for å ha hatt en kritisk rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein.

Påtalemyndigheten i New York sier at hun skal hatt en kritisk rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein.

Maxwell har vært varetektsfengslet siden 4. juli. Hun har siden 6. juli sittet i varetekt i Brooklyn i New York, ifølge New York Times. Her har hun ventet på om retten i New York ville gi henne mulighet for kausjon eller ikke.

Påtalemyndigheten har krevd at hun forblir varetektsfengslet, uten mulighet for kausjon.

Hvorvidt hun blir løslatt vil bli avgjort av domstolen i New York på tirsdag.

Under en pressekonferanse 2. juli fortalte Audrey Strauss fra påtalemyndighetene i New York at Maxwell hadde et personlig og profesjonelt forhold med Jeffrey Epstein fra 1994 til tidligst 1997.

– Hun var en av hans nærmeste allierte, og hjalp ham utnytte jenter, den yngste av dem 14 år gammel. I noen tilfeller deltok hun selv i misbruket, sa Strauss.

Tiltalen belyser flere detaljer rundt det amerikansk påtalemyndighet mener er Maxwells rolle i Epsteins påståtte misbruk av en rekke mindreårige jenter.

Hun skal ha spurt om ofrenes liv, skoler og familier. Maxwell og Epstein skal ha brukt tid på å bygge opp vennskap med de mindreårige ofrene, gjennom å for eksempel ta dem med på shopping.

Maxwell er tiltalt for seks ulike punkter:

Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlige seksuell aktivitet,

medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet,

rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

to tilfeller av falsk forklaring,

for å ha hatt en rolle i «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

Statsadvokaten mener det er en stor risiko for at Maxwell vil forsøke å flykte fra landet, på bakgrunn av blant annet den strenge strafferammen. Hun risikerer en fengselsstraff på opp til 35 år for forseelsene.

Kort tid før Jeffrey Epstein døde, ble han siktet for en rekke tilfeller av menneskehandel og overgrep mot mindreårige. Flere av disse skal ifølge vitner ha blitt rekruttert av Maxwell, skriver AP.

Bekymret for covid-19

I dokumentene levert til retten i New York mener Maxwells advokater at hun burde løslates av hensyn til hennes helse og forsvar.

Blant annet skriver de at coronaviruspandemien representerer en stor helserisiko for innsatte, og at covid-19 relaterte restriksjoner på kommunikasjon mellom innsatte og advokater vil betydelig påvirke Maxwells evne til å forberede sitt forsvar, ifølge The Guardian.

Advokatene legger også frem mulige måter hun kan løslates på, for eksempel ved å kreve at hun kun kan oppholde seg i New York og bruk av fotlenke.

