– INGEN UNNTAK: Donald Trump sier at ordren har tilbakevirkende kraft for vandalisme eller ødeleggelser som allerede er gjort. Foto: Leah Millis / Reuters

Donald Trump varsler knallhard statue-straff

Personer som vandaliserer statuer eller andre monumenter som tilhører føderale myndigheter, risikerer opptil ti års fengsel, varsler Donald Trump.

Presidenten tvitrer tirsdag formiddag norsk tid at har gitt den føderale regjeringen fullmakt til å pågripe enhver som vandaliserer eller ødelegger et monument, statue eller annen føderal eiendom i USA.

Han skriver videre at ordren iverksettes umiddelbart, og at den har tilbakevirkende kraft for vandalisme eller ødeleggelser som allerede er gjort.

– Det er ingen unntak!

Kom med advarsel

Politi og demonstranter i USAs hovedstad barket sammen mandag kveld da politiet prøvde å hindre at en statue av tidligere president Andrew Jackson ble revet ned.

En folkemengde hadde festet rep rundt statuen og klatret opp på den, da de ble stoppet av mellom 150 og 200 politibetjenter.

Trump var rask ute med en advarsel på Twitter:

– Flere er pågrepet i D.C. for det skammelige hærverket på den fantastiske statuen av Andrew Jackson i Lafayette park, i tillegg til ødeleggelse av fasaden på kirken St. John’s over gaten. Ti års fengsel i henhold til loven Veteran’s Memorial Preservation Act. Pass på!

Kirken St. John’s havnet i søkelyset da Trump stilte seg opp utenfor med en bibel i hånden mandag 4. juni, etter å ha holdt en tale hvor han lovet å slå hardt ned på opptøyene i USA.

Se video fra demonstrasjonen her:

Vil fjerne statuer

Drapet på George Floyd i Minneapolis 25. mai har blåst nytt liv i kravene om å fjerne statuer av historiske personer med tilknytning til kolonialisme, undertrykkelse og slavehandel. I Norge vil for eksempel Grønn ungdom fjerne en statue av britenes statsminister under 2. verdenskrig Winston Churchill.

Ifølge Washington Post var president Jackson, som styrte USA mellom 1829 og 1837, kjent for sin svært dårlige behandling av USAs urfolk.

Han står blant annet bak «Indian Removal Act», som sørget for at tusener av mennesker ble drevet ut av sitt opprinnelige land. Ifølge Reuters ble de tvunget til å gå vestover, og mange døde på ferden.

