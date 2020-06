FÅR KRITIKK: Trump delte en video på Twitter som viser flere av hans supportere som roper «hvit makt». Foto: Alex Brandon / AP

Trump på Twitter: Delte video med «hvit makt»-slagord

President Donald Trump delte søndag en video på Twitter, men endte med å slette den etter å ha fått kritikk for å ha anerkjent «hvit makt»-slagord.

Trump retvitret en video som viser en av hans støttespillere som roper «hvit makt», et slagord tilknyttet hvit makt-tilhengere. Nå får presidenten kritikk.

Videoen skal ha vært fra The Villages, et pensjonistsamfunn i Florida, og viser duelldemonstrasjoner mellom Trump-tilhengere og motstandere.

Flere i videoen kjører golfbiler og er iført Trump-skjorter. Det gjelder også han som roper «hvit makt».

– Takk til de flotte menneskene i The Villages, skrev Trump i meldingen.

Videoen viser også anti-Trump-demonstranter som roper «nazist», «rasistisk» og banner mot Trump-støttespillerne.

Delingen av videoen kommer samtidig som demonstrasjoner til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen fremdeles pågår rundt om i landet.

«GREAT PEOPLE»: Dette skrev Trump i Twitter-meldingen han delte søndag. Foto: Skjermdump

Nå får Trump kritikk fra senator Tim Scott, den eneste svarte republikaneren i senatet, skriver CNN.

– Det er ingen tvil om at Trump ikke burde ha publisert videoen, han burde bare ta den ned, sa Scott.

Litt før klokken 17.30 søndag er meldingen slettet fra Trumps Twitter-konto.

En talsperson fra Det hvite hus sier ifølge Reuters at Trump ikke skal ha hørt at supporterne ropte «hvit makt».

– Presidenten er en stor fan av The Villages. Han hørte ikke den ene uttalelsen som kom i videoen. Det han så, var den flotte entusiasmen fra sine mange tilhengere, sa talsmannen Judd Deere etter at videoen var fjernet.

Byen The Villages har ifølge lokalavisen Tampa Bay Times vokst fra et lite tettsted med kun 8000 innbyggere i 2000, til å i 2020 ha et innbyggertall på rundt 66.000. Over 55 prosent av innbyggerne er over 65 år gamle. Den enorme befolkningsveksten i stor grad bestående av eldre, har ifølge avisa vært med på å gi republikanerne et overtak i delstaten.

Donald Trump vant i 2016 nesten 70 prosent av stemmene i fylket Sumter County, hvor The Villages ligger. Presidenten skulle i mai 2019 besøke byen for å diskutere den offentlige helseforsikringsordningen Medicare, men måtte utsette besøket etter masseskytingene i Texas og Ohio samme måned.

Utspillene Trump kommer med på søndag er ikke første gang han blir kritisert for å vise støtte til tilhengere av «hvit makt». I 2017 ble presidenten kritisert for å ha sagt at det fantes gode folk på begge sider av demonstrasjonene i Charlottesville.

