Titusenvis demonstrerer mot USA i Teheran

Titalls tusen mennesker demonstrerer mot USA i Teherans gater etter likvideringen av general Qasem Soleimani.

Halvor Bjørntvedt

NTB

Nå nettopp

Demonstrantene roper «død over Amerika», og mange holder opp plakater av den døde generalen, skriver nyhetsbyrået. AFPs korrespondent anslår at titusenvis av mennesker deltar i protestene, og påpeker at det strekker seg over flere kvartaler i Irans hovedstad.

Soleimani ble drept sammen med flere irakiske militsledere i et amerikansk droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

Også i den amerikanske Kongressen har attentatet vakt sterke reaksjoner. Ifølge leder i Representantes hus, Nancy Pelosi, ble avgjørelsen om angrepet tatt uten at Kongressen ble konsultert. Ledende republikanere har på sin side slått ring om Trump, og uttalt at beslutningen om å likvidere Soleimani var riktig.

Titusenvis av mennesker har tatt til gatene i Teheran for å protestere mot USA og likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani. Foto: Vahid Salemi / AP

General Qasem Soleimani blir av Midtøsten-eksperter betegnet som en stor militærpolitisk strateg, som i flere tiår har vært sentral i Irans utenrikspolitikk og operasjoner i regionen.

Som leder for elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden var Soleimani regnet som en av hovedstrategene bak Irans militære og politiske operasjoner i Irak, Syria og Libanon.

Publisert: 03.01.20 kl. 12:46

