HAR IKKE NOE Å GI: Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un. Foto: KCNA / X02538

Kim vil ikke gjenoppta atomsamtaler

Den nordkoreanske diktatoren kommer ikke til returnere til forhandlingsbordet med Donald Trump til tross for en hyggelig bursdagshilsen forrige uke.

Nå nettopp

Fredag ba president Donald Trump den sørkoreanske presidenten om å overbringe bursdagshilsener til diktatoren i nord via en leder for nasjonale sikkerhetsmyndigheter i Sør-Korea. Chung Eui-yong returnerte fra et besøk i Washington, og han sier ifølge CNN at beskjeden er overrakt Kim Jung-Un på en ordentlig måte.

Det betyr likevel ikke at det er tøvær mellom Kim og Donald igjen, etter at atomforhandlinger brøt sammen i oktober.

For Kim Jong-Un skiller mellom det personlige og andre viktigere saker, skal vi tro den nordkoreanske sikkerhetsrådgiveren Kim Kye Gwan.

– Selv om Kim Jong Un har et bra personlig forhold til president Trump, så er det bokstavlig talt et «personlig» forhold, sier han til det statlige nyhetsbyrået KCNA ifølge CBS.

Den 36-årige diktatoren leder imidlertid ikke landet siden utelukkende med bakgrunn i personlige følelser, legger han til.

Som et stikk til naboen i sør sier han dessuten at bursdagshilsenen var allerede overrakt og at det var arrogant av Sør-Korea å agere mellommann. Og noen atomforhandlinger blir det altså ikke noe av.

– Vi har blitt sviktet av USA.

Nord-Korea vil ikke gi opp atomprogrammet sitt mot at USA letter på sanksjonene.

Landet vil kun returnere til forhandlingsbordet etter at USA har lempet på sanksjonene, og før det skjer nekter Nord-Korea å diskutere temaet, fastlår Kim Kye Gwan.

Like etter nyttår har Kim igjen advart at han kan bestemme seg for å gjenoppta prøvesprengninger med atomvåpen.

Publisert: 12.01.20 kl. 02:42

Mer om

Flere artikler