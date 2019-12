TENKER PÅ FUGLER OG ORMER: Vladimir Putin. Foto: Pavel Golovkin / AP

Putin skeptisk til vindmøller: Tenker på fuglene

VILNIUS (VG) Sylvi Listhaug har fått en støttespiller i sin skepsis til vindmøller: President Vladimir Putin.

– Vinddrevet er bra, men blir fugler tatt med i betraktningen? Hvor mange fugler dør? sa Putin på en industrikonferanse i Jekaterinburg ved Uralfjellene. Det er nyhetsbyrået Reuters som gjengir ham.

– De (vindmøllene) rister, og får ormer til å komme ut av jorda. Dette er ikke en spøk, fortsatte presidenten da han ble spurt om bruk av vindmøller.

Presidenten la til at folk ikke vil bo på en planet med «rekker med vindkraftgeneratorer og dekket av flere lag med solcellepaneler».

Sylvi Listhaug sa i helgen i et juleintervju med VG at «jeg syns ikke det er veldig vakkert. Det er derfor jeg sier at vi må stramme inn, og sørge for at vi har en plan for hvordan vi skal forvalte dette».

NVEs kart over egnede områder for vindkraft ble trukket tilbake etter en klagestorm. Flere av områdene hadde sårbar natur og fugletrekk. Det var ikke mulig å finne steder der vindturbinene ikke kom i konflikt, ifølge NVE.

Vladimir Putin uttalte seg om klimakrisen på sin årlige pressekonferanse sist uke. Der anerkjente han at klimakrisen er alvorlig, og han sa at temperaturstigningene kan bli katastrofale for Russlands nordlige regioner, der byene er bygget på permafrost.

Han fremhevet samtidig Russland som et foregangsland i klimakampen.

– Vi har det grønneste energisystemet i verden. Vi har skapt nye industrier: flytende naturgass og vannkraft. De som tror vi lever på gamle ressurser, tar grundig feil, sa presidenten, som mente at «vi er ikke sikre på hvorfor det er en global oppvarming, men vi er nødt til å gjøre noe med det».

Russland er en ledende nasjon innen produksjon av fossile brensler. Vindkraft blir brukt i liten grad. Det er imidlertid en plan o må bygge en vindkraftpark med en kapasitet på 71 megawatt innen 2024.

Vladimir Putin fikk tidligere i høst oppmerksomhet på grunn av sin kritikk av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg:

