Over 60.000 forsvunnet i narkokrigen i Mexico

SAVNEDE STUDENTER: Mødrene og slektninger til 43 savnede studenter fra lærerskolen Isidro Burgos demonstrerer i Mexico by 2. juledag. Studentene ble bortført for fem år siden. Lokalt politi beskyldes for å ha tatt studentene ut av lokale busser og overlevert dem til et narkokartell. Foto: AP / NTB scanpix