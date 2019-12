STERKE ANKLAGER: USAs president Donald Trump anklager Demokratene for maktmisbruk i et brev til flertallsleder Nancy Pelosi. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Trump tar brev-oppgjør med Pelosi: Historisk maktmisbruk

– Dette er en åpen krigserklæring mot det amerikanske demokratiet, skriver USAs president Donald Trump i et seks sider langt protestbrev til Demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi.

I brevet uttrykker Trump sin «sterkeste og kraftigste protest» mot å bli stilt for riksrett, og kaller prosessen et «partisk korstog» fra Demokratene.

Det er blant de mildeste ordene han bruker.

– Denne riksrettshøringen representerer et historisk og grunnlovsstridig maktmisbruk fra Demokratenes folkevalgte, som ikke har noen make i 250 års amerikansk politisk historie, skriver presidenten.

Brevet sender han dagen før Representantenes hus, der Demokratene har flertall, ventes å stemme for å stille ham for riksrett.

Trump kaller riksrettssaken «ugyldig» og anklager samtlige som planlegger å stemme den igjennom onsdag for å «bryte eden de tok da de ble valgt».

– Dere våger å kalle på grunnleggerne i jakten på denne valganullerende planen deres – likevel viser handlingene deres en hemningsløs forakt for USAs grunnleggelse, og deres uhørte opptreden truer med å ødelegge det grunnleggerne ga livet sitt for å bygge opp, skriver Trump.

Han anklager Demokratene for å stille ham for riksrett tross bedre viten.

– Dere vet at jeg hadde en fullstendig uskyldig samtale med Ukrainas president, skriver Trump.

Kald skulder fra McConnell

Ettersom Demokratene har flertall i Representantenes hus, er det lite sannsynlig at presidentens seneste angrep kommer til å ha betydning for morgendagens avstemning.

Bare to demokrater av til sammen 233 ventes å stemme imot, og en av dem, Jeff van Drew fra New Jersey, vil i samme slengen trolig skifte parti.

Dermed blir det etter alt å dømme opp til Senatet å ta den endelige beslutningen om hvorvidt presidenten skal avsettes. Der har ordkrigen allerede begynt.

Foto: J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

Demokratene og deres mindretallsleder Chuck Schumer har bedt om muligheten til å kalle inn vitner under den ventede riksrettssaken mot Trump.

Det skal ikke republikanernes flertallsleder Mitch McConnell ha noe av.

– Vi lager ikke riksrettssak, vi avgjør dem, er den klare beskjeden derfra.

Republikanerne har flertall i Senatet, og det kreves flertall for å kalle inn vitner til senatet når den tid kommer.

– Det var Representantenes hus som valgte denne veien. Det er deres jobb å etterforske. Det er deres plikt å møte den veldig høye terskelen vi skal ha for å oppløse et nasjonalt valg, sier han ifølge CNN.

– Hvis de mislykkes, mislykkes de. Det er ikke opp til Senatet å hoppe ut i dette og lete desperat etter måter for å komme fram til konklusjonen «skyldig». Det ville ikke vært det jeg kaller juridisk rettferdighet.

Ville ha inn Bolton

I et brev til McConnell søndag uttalte Schumer at han ville kalle inn tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og fungerende stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney som vitner.

Begge har vært tett på Trumps opptreden med tanke på Ukraina, men har nektet å vitne i Representantenes hus.

McConnell sier det faktum at Demokratene i Senatet ønsker faktavitner er et tegn på at Demokratene gjorde en «slapp jobb» i forbindelse med riksrettsetterforskningen.

SPARKET? Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var ferdig i Det hvite hus i september. De to strides om hvorvidt han sa opp eller fikk sparken. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Hvis Demokratenes sak er så mangelfull, så tynn, er det ikke juryens og dommerens oppgave å fikse det her i Senatet. Svaret er i så fall at Det hvite hus ikke bør ta ut riksrettstiltale på dette grunnlaget i utgangspunktet, sier han.

Schumer kontrer med å hevde at McConnell bare vil ha saken av veien kjappest mulig.

– Jeg har ikke hørt en eneste setning, et eneste argument som forklarer hvorfor disse vitnene ikke skal forklare seg. Riksrettssaker, som rettssaker flest, har vitner. Å ikke ha noen ville vært et avvik. Hvorfor er lederen, og presidenten, så redd for disse vitnene? spør han.

MINDRETALLSLEDER: Demokratenes representant i Senatet, Chuck Schumer. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Hyller seg selv

I Representantenes hus diskutert de tirsdag reglene og rammeverket for onsdagens avstemning om riksrettstiltalen.

Det er første gang i historien at Regelkomiteen i Representantenes hus har diskutert en mulig riksrettssak. De har myndighet til å kalle inn alle representanter i det amerikanske underhuset.

Mesteparten av diskusjonen har foregått bak lukkede dører.

Imens har hyllet Trump seg selv på Twitter ved å vise til en meningsmåling som sier at han ville vinne over hver eneste en av demokratene som har utfordret ham.

– Den nye USA Today-målingen har meg i ledelsen over alle demokratiske utfordrere. Det amerikanske folket er smart. De ser en strålende økonomi & og alt det andre, tvitret han.

Målingen er imidlertid blitt kritisert for en uvanlig metode der Trump settes opp mot en navngitt demokrat og en navnløs kandidat fra et tredje parti uten å anføre noe om hvem det vile være eller hva han eller hun ville stått for.

Færre vil ha riksrett

Presidenten viser også til meningsmålinger som tyder på at den folkelige støtten til å stille ham for riksrett faller.

Etter alt å dømme sikter han til en meningsmåling hos CNN tirsdag, der støtten for riksrett falt fra 50 prosent i november til 45 prosent nå i desember.

På den annen side har motstanden mot riksrett steget til 47 prosent, opp fra 43 prosent i november. Dermed er det amerikanske folk omtrent splittet helt på midten.

ABC har også kommet med en måling som viser 7 av 10 amerikanere er uenige med Mitch McConnell og mener Trumps nærmeste rådgivere bør vitne i Senatet. Et flertall på 64 prosent av republikanske velgere mener det samme.

Målingen viser også at et flertall forventer en rettferdig behandling av saken i Senatet.

Et flertall på to tredeler, det vil si 67 senatorer, trengs for en fellende dom Senatet, og også her er det liten tvil om utfallet siden Demokratene bare har 47 senatorer av de til sammen 100.

Publisert: 17.12.19 kl. 21:33 Oppdatert: 17.12.19 kl. 21:48

