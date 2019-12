2019: Slik så det ut like etter midnatt ved operahuset i Sydney 1. januar i år. Foto: PETER PARKS / AFP / NTB scanpix

Topp-politiker vil avlyse ikonisk fyrverkeri-feiring

SYDNEY (VG) Skogbrannene som herjer i den australske delstaten New South Wales kan sette en stor demper på den verdensberømte nyttårsfeiringen i Sydney.

For mindre enn 10 minutter siden

Mandag morgen lokal tid hadde 268.000 signert på underskriftskampanjen «Si nei til fyrverkeri nyttårsaften 2019 – gi pengene til bønder og brannvesenet».

Sist nyttårsaften brukte Sydney rundt 35 millioner kroner på byens fyrverkeri-show. Se video av showet i videovinduet under (02.11.30 ut i sendingen):

– Fyrverkeri-showet i Sydneys på nyttårsaften bør avlyses. Det er en enkel avgjørelse. Risikoen er for høy, og vi må respektere de frivillige som kjemper mot brannene. Om andre regioner avlyser, la oss ikke gjøre noen forskjell. Vi står i denne krisen sammen, skriver vise-delstatsminister John Barilaro på Twitter.

– Vil ha liten økonomisk effekt å avlyse

Men til tross for de mange skogbrannene i delstaten har byrået i Sydney bestemt seg for at de ønsker at feiringen skal gå som normalt.

– På dette tidspunktet, med de forholdene som er ventet, vil fyrverkeriet gå som planlagt, sier Tanya Golberg i byrået ifølge Sydney Moring Herald.

– Som alle andre er vi også sterkt påvirket av det som har skjedd de siste månedene, men vi er fast bestemte på at Sydneys nyttårsaften ikke bør avlyses, fortsetter hun.

Golberg påpeker også at det ikke vil ha noen økonomisk fordel å avlyse.

– Det meste av budsjettet er allerede brukt, så å avlyse vil ha liten effekt økonomisk sett, fortsetter hun.

Golberg får støtte av delstatsministeren i New South Wales.

– Sydney er en av de første byene i verden til å ønske det nye året velkommen, og er det trygt å gjøre det, bør vi gjøre som vi har gjort alle andre år, sa Gladys Berejiklian på en pressekonferanse søndag.

Kan avlyse på kort varsel

Likevel utelukker ikke brannvesenet at de vil kunne avlyse det verdenskjente fyrverkerishowet på kort varsel.

– Om vi finner ut at det er for risikabelt, bryr jeg meg ikke om at det er dyrt å avlyse på kort varsel, sier brannsjef i delstaten Shane Fitzsimmons.

Det er ventet en hetebølge over millionbyen, og nyttårsaften er det meldt rundt 40 grader.

Port Macquarie, Shellharbour, Huskisson og Bomaderry i delstaten har bestemt seg for å avlyse sine fyrverkeri-markering av det nye året. Mens en flere venter på råd fra brannvesenet.

– Der vi tror det er en sjanse for at det kan starte nye branner, vil det bli satt inn ekstra tiltak eller anbefalt at arrangementene blir avlyst, sier Rob Rogers i brannvesenet.

Over 900 hjem tatt av brannene

Så langt i brannene i New South Wales er 912 hjem ødelagt, mens 358 hjem har fått skader. I tillegg skal over 2000 bygninger være tatt av flammene, opplyser brannvesenet mandag morgen.

Ti mennesker har så langt mistet livet i brannene.

Brannene har svidd av minst 30 millioner mål, et område på størrelse med Belgia, skriver NTB.

Brannvesenet jobber fortsatt dag og natt for å forsøke og få kontroll på skogbrannene. Mandag morgen lokal tid brenner det over 100 steder i delstaten, 41 av brannene er ute av kontroll, melder brannvesenet.

Publisert: 30.12.19 kl. 01:41

Mer om

Flere artikler