LIV I EKSIL: Wikileaks-grunnlegger Julian Assange på innsiden av Ecuadors ambassade i London i 2016, fire år etter at han søkte om politisk asyl. Foto: Ben Stansall, AFP

Bodde på ambassade i nesten syv år: Slik levde Julian Assange

Store Wikileaks-avsløringer, sviktende helse og kjendisbesøk: I nesten syv år har omdiskuterte Julian Assange beveget seg innenfor 330 kvadratmeter på Ecuadors ambassade i London.

19. juni 2012: Julian Assange risikerer å bli utlevert til Sverige , der han etterforskes for seksuelle overgrep mot to kvinner. I frykt for at Sverige vil utlevere ham videre til USA , hvor han er ettersøkt for å ha lekket hemmelighetsstemplede dokumenter, tropper han opp på trappen ved Ecuadors ambassade i London .

Han banker på døren, går inn, og ber høflig om å få politisk asyl.

Slik begynner Wikileaks-grunnleggerens nye liv, lukket inne fra omverdenen.

Her skal han bo og leve i nesten syv år, frem til den brå arrestasjonen torsdag denne uken.

Innvilges asyl

I nesten to måneder etter ankomsten på ambassaden er usikkerheten fortsatt tilstedeværende for da 41 år gamle Assange. Britiske myndigheter ønsker å utlevere ham til Sverige, men politifolkene kan ikke gjøre noen pågripelser inne på ambassaden, som er ecuadoriansk territorium.

Om han derimot forlater ambassaden, blir han pågrepet. Samtidig ber Ecuadors ambassadør om informasjon fra Sverige, Storbritannia og USA.

Assange fortsetter sin virksomhet fra innsiden. 7. juli publiserer Wikileaks mer enn to millioner e-poster fra syriske departementer.

Den 16. august 2012 annonserer daværende utenriksminister i Ecuador, Ricardo Patiño, at landet aksepterer asylsøknaden.

Patiño mener Assange er et offer for politisk forfølgelse, og ønsker ikke å utlevere ham til Sverige med mindre Ecuador får en garanti for at Wikileaks-grunnleggeren ikke blir utlevert til USA. En garanti Sverige ikke innfrir.

Dermed blir han på ambassaden.

SNAKKER MED PRESSEN: Julian Assange snakker med pressen fra balkongen ved ambassaden i august 2012. I årene som følger holder han flere pressekonferanser fra balkongen. Foto: Carl Court/ AFP

Kjendisbesøk og lukkede gardiner

På de 330 kvadratmeterne han blir tildelt av den ecuadorianske ambassadøren får Assange et privat rom, samt tilgang til et par rom han deler med de ansatte. Det forteller han under et intervju med the New Yorker i august 2017.

I intervjuet forteller 47-åringen at han nesten aldri åpner gardinene eller benytter seg av balkongen, av frykt for å bli arrestert. I tillegg har han et par håndjern tilgjengelig hele tiden for å kunne lenke seg til ambassaden i tilfelle britisk politi skulle storme bygget.

En av hans venner forteller også til avisen at Assange beskriver tilværelsen som «å bo i et romskip».

– Jeg savner mange ting; å gå i butikker og spise ute med venner. Jeg savner en åpen horisont, å kunne stikke tærne i havet, dra på fisketur og klatre, sier Assange under et intervju med Daily Mail i september 2012.

Under tiden på ambassaden engasjerer en rekke kjendiser seg i den ettersøkte australieren. Allerede før Assange får politisk asyl sender den britiske regissøren Ken Loach en tredemølle til ham, slik at han kan løpe for å slå i hjel tid.

Kort tid senere kommer det amerikanske popikonet Lady Gaga på overraskelsesbesøk, uten at omverdenen får vite hva besøket dreier seg om.

Mellom 2012 og 2013 får Assange en kronisk lungesykdom, nekter å møte skuespiller Benedict Cumberbatch, som spiller ham i filmen «The Fifth Estate», får besøk av skuespiller John Cusack og lar seg avbilde på balkongen ved ambassaden med den politiske filosofen Noam Chomsky, skriver Business Insider.

Sviktende helse og nye avsløringer

To år etter sin ankomst begynner han også å trene sammen med den franske fotballstjernen Eric Cantona. I 2015 erkjenner Assange at den begrensede friheten har gjort ham deprimert og at han har fått angst, skriver the New Yorker.

Året etter avslører den britiske designeren Dame Vivienne Westwood at hun besøker Assange den første torsdagen i hver måned, og i mai 2016 får Wikileaks-grunnleggeren seg en kattunge, «Minchi» – som han oppretter en egen Twitter-profil til. Assange bruker mye tid på kle på katten ulike slips og legger det deretter ut på nett.

AMBASSADE-KATT: I 2016 får Julian Assange en kattunge av sine barn som han døper «Minchi». Foto: Yui Mok / PA Wire

I oktober 2018 blir det også kjent at Assange har vært god venn med «Baywatch»-stjernen Pamela Anderson, som har besøkt ham siden 2016.

Mister internettet

Den lange tiden på ambassaden tærer likevel på Assange, og levekårene får blant annet den amerikanske dokumentaristen Michael Moore til å reagere etter et besøk i 2016.

På tross av helsen får han besøk av rundt 80 personer før Wikileaks i juli 2016 publiserer 19.000 e-poster og 29 lydfiler som trolig stammer fra et hackerangrep mot Det demokratiske partiet i USA.

Like etterpå mister Assange mulighet til å bruke internettet, og Wikileaks hevder at nettet er kuttet av Ecuador. Landets utenriksdepartement bekrefter dagen etter at de har begrenset nettet, og står fast på at landet ikke blander seg inn i andre lands valg.

Ifølge Business Insider skal Assange blant annet ha slått i hjel tid etter at internettet ble kuttet ved å se på serier som «The Twilight Zone» og «The West Wing» på TV.

VOKTES: En politimann står utenfor Ecuadors ambassade i London. Foto: Sang Tan / TT NYHETSBYRÅN

Saksøker Ecuador

Etter de store e-post-avsløringene tilspisser forholdet mellom Assange og ambassaden seg ytterligere, på tross av at han i desember 2017 fikk statsborgerskap i Ecuador.

I januar 2018 publiserer The Guardian en artikkel der to leger sier at levekårene er farlige for Assanges fysiske og psykiske helse, og ber om at han får lov til å legges inn på et sykehus i London uten å bli arrestert.

Assange skal også ha kranglet med ansatte på ambassaden fordi de mener han ødelegger gulvene ved å stå på skateboard, skriver Business Insider.

Ifølge BBC får han i oktober 2018 også et ultimatum fra ambassaden der han blir bedt om å «passe på katten sin», hvis ikke vil den konfiskeres.

Samme måned saksøker Assange regjeringen i Ecuador for brudd på «grunnleggende rettigheter» i ambassaden i London.

Økt konflikt i de siste ukene

Ecuador svarer med å uttale at de ikke vil blande seg på vegne av Assange dersom Storbritannia ønsker og diskuterer hans asylsituasjon på ambassaden, slik de tidligere har gjort. Samtidig avviser en domstol i Quito anklagene fra Assange om brudd på grunnleggende rettigheter.

I sine siste dager på ambassaden anklager Ecuadors president Lenin Moreno Assange for brudd for vilkårene på hans eksil, fordi han ikke skal blande seg inn i andre lands politikk, spesielt ikke land Ecuador har et godt forhold til. Den 5. april i år skriver Wikileaks at Assange vil bli kastet ut innen «dager eller timer».

Seks dager senere blir det kjent at Ecuador har avsluttet hans politiske asyl, og at han er arrestert av britisk politi.

Assange er nå siktet for datahacking og funnet skyldig i brudd på kausjonsvilkårene i Storbritannia. 47-åringen er pågrepet på bakgrunn av en utleveringsbegjæring fra USA, som skal behandles i en britisk domstol på et senere tidspunkt.

Publisert: 12.04.19 kl. 11:09