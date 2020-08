MÅ KUTTE I RASJONER: Millioner trues av sult i Jemen, men FN mangler penger til hjelpearbeid og har alt måttet kutte i matrasjonene. Foto: AP / NTB scanpix

FN slår ny katastrofealarm i Jemen

FN har måttet stanse eller kutte i halvparten av sine hjelpeprogrammer i Jemen, som de betegner som verdens verste humanitære krise.

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen i Jemen, og over 100.000 mennesker er ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) trolig drept i krigen.

Sykehus og skoler er bombet, og det samme er deler av landets elektrisitetsnett og vannforsyning.

Nærmere 80 prosent av Jemens 24 millioner innbyggere er ifølge FN helt avhengige av nødhjelp utenfra, og millioner av dem trues av sult.

SULTKATASTROFE: Krigen har rast i Jemen siden 2015, millioner av innbyggere trues av sult og landet står nå tillegg midt oppe i en coronaepidemi. FN fortviler over at pengestøtten til hjelpearbeid der uteblir. Foto: AP / NTB scanpix

Moralsk forpliktelse

FN innkalte i juni til giverkonferanse og fikk tilsagn om 12 milliarder kroner. Det er rundt 7 milliarder kroner for lite til å dekke selv de mest grunnleggende behovene ut året.

– Vi har en moralsk forpliktelse til å advare verden om at millioner av jemenitter vil lide og kan dø som følge av at vi ikke har de pengene som trengs for å holde hjelpearbeidet gående, sier FNs humanitære koordinator for Jemen, Lisa Grande.

FNs hjelpeprogrammer har hatt avgjørende betydning og blant annet hindret en storstilt sultkatastrofe og stanset en dødelig koleraepidemi, påpeker hun.

Nærmere 4 millioner mennesker som er på flukt i Jemen, har også fått livsnødvendig hjelp, og Grande oppfordrer innstendig giverland til å bidra mer til FNs arbeid i landet.

Kuttet i rasjoner

Pengemangelen har alt fått dramatiske konsekvenser og tvang i april FN til å mer enn halvere matvarerasjonene til over 8 millioner mennesker nord i landet.

Flere hundre helsestasjoner ble også tvunget til å redusere sine tjenester, og nærmere 10.000 helsearbeidere mistet lønnen.

Dersom det ikke straks bevilges mer penger, vil lagrene av legemidler og medisinsk utstyr på 189 sykehus og 2.500 klinikker gå tomme. Det skjer samtidig med at Jemen i likhet med andre land nå står midt oppe i en pandemi.

