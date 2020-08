SLITER: Hviterusslands president Alexandr Lukasjenko er i hardt vær. Stadig flere vil ha presidenten vekk. Foto: Reuters

Diktatoren er på defensiven: – Han er frustrert

Hviterusslands diktator Alexandr Lukasjenko skal være villig til å dele makten i landet med opposisjonen. Men det skal skje på hans premisser.

Al Jazeera siterer det hviterussiske nyhetsbyrået Belta på at president Lukasjenko luftet tanker, som bare for noen dager siden ville være helt utenkelige.

«Den hviterussiske president Alexandr Lukasjenko har sagt han er villig til dele makt og forandre grunnloven, men at han ikke var rede til å gjøre det etter press fra demonstranter», ifølge nyhetsbyrået Belta.

DISKUSJON: Arbeidere tør si sin mening direkte til presidenten. Mye har endret seg i løpet av den siste uke i Hviterussland. Foto: Nikolai Petrov / BelTA

Ordene fra presidenten falt under et besøk på en traktorfabrikk i Minsk, hvor Lukasjenko fortalte arbeiderne at det ikke var snakk om å avholde et nytt presidentvalg etter det omdiskuterte valget 9. august. Et valg som opposisjonen og en rekke vestlige land mener var rigget, og at presidenten fikk over 80 prosent av stemmene ved hjelp av et gigantisk jukseopplegg.

VAKLER: Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen mener president Lukasjenko stadig får større deler av befolkningen mot seg.

– Regimet viser klare tegn på å være på defensiven. President Lukasjenko er frustrert og det virker som han ikke helt forstår hva som skjer. Han har fått støtte fra Russlands president Vladimir Putin, men bare i ord. Det er veldig spesielt når vi hører at folk skriker «gå av», til landets president, sier seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomite.

Slaget er tapt

Hun mener at president Lukajenkos mange uttalelser har et latterlighetens skjær over seg.

– Påstander om at NATO driver og omdirigerer styrker som skulle implisere at det var en trussel mot Hviterussland, er jo direkte latterlige. Lukansjenko har problemer med å innse at slaget er tapt, mener Sangadzhieva.

Kvinnen som etter all sannsynlighet vant det hviterussiske presidentvalget, Svetlana Tikhanovskaja, har sagt fra sitt eksilopphold i Litauen at hun vil danne et overgangsråd bestående av kjente uavhengige personer.

– Disse er ment å skulle sikre en fredelig overgang. I denne prosessen vil Svetlana Tikhanovskaja spille en samlende rolle. Og med den folkelige støtten hun har, er Tikhanovskaja nøkkelen til et nytt Hviterussland, mener seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen.

«KOM DEG VEKK»: Tusener av fabrikkarbeidere i Minsk har tatt til gatene for å demonstrere mot presidenten. Foto: Sergei Grits / AP

De mange videoene som er sendt ut og blitt sett av store deler av den hviterussiske befolkningen, har dramatisk forandret stemningen i byene og på landsbygda i Hviterussland.

– Bevisene på den brutale fremferden og metodene brukt av regimets sikkerhetsstyrker, har fremprovosert et omfattende tilbakeslag for regimet, og er en trussel uten sidestykke mot president Lukasjenkos styre, skriver The New York Times.

Avisen skriver at politiets brutale metoder og skadene som er påført hundrevis av de fengslede demonstrantene, har ført til landsomfattende streiker, arbeidere som nekter å komme tilbake på jobb, politifolk og medieansatte som har sagt opp jobbene sine. Og i en av de mest dramatiske utøvelser av regimemotstand, vises tidligere paramilitære soldater som skal postet videoer på sosiale medier hvor de demonstrativt kaster uniformene sine.

Publisert: 18.08.20 kl. 07:24

