MANGE BARN: Flertallet av de 66.000 som holdes internert i al-Hol leiren er barn, mange av dem med mødre som var gift med IS-krigere. Foto: Harald Henden, VG

Søreide til VG: – Tragiske barnedødsfall i al-Hol

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til VG at barnedødsfallene i al-Hol-leiren er tragiske. Men UD har ikke kontaktet de norske kvinnene som sitter i leiren etter at coronaviruset begynte å spre seg der.

I begynnelsen av august døde åtte barn under fem år i løpet av fire dager i al-Hol leiren i Syria. Samtidig ble de første tilfellene av coronasmitte rapportert fra leiren. Det fikk Redd Barna til å gå ut i VG og advare om at en «varslet katastrofe» er under utvikling.

– Barnedødsfallene i Al Hol-leiren er tragiske. Sikkerhetsrådets manglende evne til å legge til rette for grensekryssende bistand til denne delen av Syria er dramatisk. Det er avgjørende at humanitær tilgang til leiren forbedres, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en e-post til VG.

Fire norske kvinner med fire små barn sitter i interneringsleirer i Syria. UD skriver til VG at ingen norske statsborgere har tatt kontakt for å be om konsulær bistand for å reise fra al-Hol. UD har heller ikke oppsøkt kvinnene direkte, for å spørre om de trenger bistand, har VG fått bekreftet.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre islamisten Aisha Shezadi, som har ett barn og sitter i en annen leir enn de øvrige; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: VG/Privat

På bakgrunn av VGs sak, stilte SVs Karin Andersen spørsmål til utenriksministeren om hvilke tiltak gjør norske myndigheter for å sikre at barn av norske statsborgere ikke blir en del av dødsstatistikken i leirene.

Statsråden svarte blant annet at de gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria har ikke bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge, og at UD ikke kan hente ut barn uten foreldrenes tillatelse. Hun oppfordret samtidig slektninger i Norge til å ta kontakt med UD, slik at hver sak kunne bli vurdert.

– Norske myndigheter har tidligere oppfordret de som er i området og som ønsker konsulær bistand til å etablere kontakt med utenrikstjenesten, gjerne gjennom internasjonale humanitære organisasjoner som er til stede i leirene, sier Eriksen Søreide.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Foto: Harald Henden

Bekymret for corona

På spørsmål fra VG om hvordan Norge forholder seg til at coronaviruset spres i leiren, svarer utenriksministeren følgende:

– Den humanitære situasjonen risikerer å bli ytterligere forverret av de første tilfellene av covid-19 i leiren. Norge vurderer å gi ytterligere humanitære tilskudd til våre partnere som jobber med å beskytte de mest sårbare i området, sier Eriksen Søreide.

Norge støtter de sentrale FN-aktørene, Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen og frivillige organisasjoner som Redd Barna som leverer livsnødvendig humanitær bistand som matvarer, helse og psykososial støtte, fortsetter hun.

KLINIKK: Det var allerede et begrenset helsetilbud i al-Hol leiren, og dette er redusert grunnet faren for coronasmitte. Foto: Harald Henden, VG

SVs Karin Andersen er ikke fornøyd med svarene hun har fått:

– Svaret fra utenriksministeren viser at de ikke gjør noe, og er passive tilskuere, selv om situasjonen er blitt enda mer alvorlig og livstruende i leirene, sier hun til VG.

– Regjeringen må sørge for å oppsøke disse barna, sjekke hvordan de har det og sikre at mor vet at barna får hjelp hvis hun ber om det. Dette er en ekstremsituasjon der små helt uskyldige barn som er norske kan risikere å miste livet, uten at alt som er mulig er prøvd for å redde dem, fortsetter Andersen.

Hentet hjem

I midten av januar ble en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn hentet hjem fra al-Hol leiren i Syria fordi det ene barnet var alvorlig sykt. Beslutningen var så kontroversiell at Frp valgte å gå ut av regjering.

I fjor vår kunne VG fortelle at fem foreldreløse barn av en antatt omkommet norsk IS-kvinne var blitt hentet ut av Syria i en hemmelig aksjon.

