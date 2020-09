PRESIDENT: Donald Trump under tirsdagens besøk til Kenosha. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Lege avkrefter at Trump hadde slag

WHITE PLAINS (VG) Til tross for at ingen seriøse medier har meldt at det har skjedd har Donald Trumps lege tirsdag gått ut og nektet for at presidenten i fjor hadde slag.

«President Donald J. Trump har bedt meg, doktor Sean Conley, presidentens lege, om å besvare ferske offentlige kommentarer om hans helse».

Slik starter presidentens lege en uttalelse som tirsdag ble sendte ut. Videre skriver han at han kan bekrefte at president Trump hverken har hatt, eller blitt undersøkt for, slag, mini-slag, eller andre lignende diagnoser. Han skriver også at dette er påstander satt fram i media.

Nekter på Twitter

«Presidenten er fortsatt ved god helse og jeg har ingen bekymringer rundt hans evne til å opprettholde den travle timeplanen som ligger foran ham. Som jeg skrev i min forrige rapport forventer jeg at han fortsatt vil være frisk til å gjennomføre pliktene til presidenten», avslutter Conley uttalelsen med.

Ifølge CNN er det ingen seriøse amerikanske medier som har meldt de påstandene som legen nå nekter for at stemmer, før presidenten på Twitter tidligere på dagen – før legens uttalelse – selv benektet at det har skjedd.

«Det stopper aldri. Nå forsøker de å si at din favorittpresident, meg, dro til Walter Reed Medical Center, etter å ha hatt en serie med mini-slag. Skjedde aldri med DENNE kandidaten.», skriver Trump blant annet.

Påstandene om at Trump har vært rammet av en serie mini-slag har derimot blitt fremsatt på Twitter av forfatter Don Winslow, melder Reuters. Han skrev 1. august at flere kilder i administrasjonen til Trump har fortalt ham dette.

Bok: Pence fikk beskjed om å være klar

Det som derimot er et ubestridt faktum er at presidenten en lørdag i november i fjor ble fraktet til Walter Reed-sykehuset utenfor Washington, D.C., uten at dette var annonsert på forhånd.

Det har derimot aldri kommet klart frem hvorfor han ble fraktet til sykehuset. Det hvite hus meldte den gang at det var snakk om en «rask undersøkelse», som var en del av hans årlige medisinske gjennomgang. Dette til tross for at den normalt skjer på et annet tidspunkt av året.

CNN meldte samtidig at besøket ikke fulgte normale rutiner rundt en presidents rutinebesøk til et sykehus.

I en bok av New York Times-journalist Michael S. Schmidt , som blir utgitt i disse dager, skriver forfatteren at visepresident Mike Pence fikk beskjed om å være klar til å midlertidig ta over presidentmakten i forbindelse med sykehusbesøket, dersom presidenten måtte legges i narkose.

Han skriver derimot ingenting om hva det var som feilte Trump. Noe altså heller ingen seriøse medier har gjort om det litt over to timer lange sykehusbesøket.

Publisert: 01.09.20 kl. 23:30

