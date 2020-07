forrige





fullskjerm neste Store oversvømmelser i India, Bangladesh og Nepal etter kraftige monsunregn. Foto: AP / NTB scanpix

Voldsomt uvær raserer områder i Sørøst-Asia

En vegg av kraftig monsunregn feier over deler av Sørøst-Asia og etterlater seg død og ødeleggelse. Over 100 mennesker har mistet livet de siste dagene.

NTB-AFP

Monsuner med store tapstall er vanlig i denne tett befolkede del av verden i perioden juli-september, men tjenestemenn i flere land advarer nå om at årets utgave av monsunværet kan bli et av de verste på mange i Bangladesh, India og Nepal.

Mennesker og dyr rammes av enorme vannmasser, oversvømmelser og jordskred. I den indiske delstaten Assam er 90 prosent av den berømte nasjonalparken Kaziranga lagt under vann, og flodhester og villsvin er blant ofrene.

– Jeg kan trygt si at dette er en av de verste oversvømmelsene delstaten har opplevd i nyere tid, sier Assams skogsminister Parimal Suklabaidya.

Lokalsamfunn i Assam med nesten fire millioner innbyggere er blitt oversvømmet, og 33 mennesker er meldt omkommet i løpet av de siste ti dagene.

I Bangladesh melder myndighetene at forholdene har bedre seg noe, men at nesten en tredel av det deltapregede landet fortsatt ligger under vann. Minst 1,8 millioner mennesker bor i områder som er spesielt hardt rammet av vannmassene.

Det store himalayiske elvesystemet Brahmaputra gikk over sine bredder sent onsdag og feide med seg en grenseby og flere landsbyer. I Nepal er det meldt om 67 omkomne og mange savnede etter oversvømmelser og jordras.

Publisert: 16.07.20 kl. 18:57

