Store demonstrasjoner i Seattle – 45 pågrepet

Politiet i Seattle har erklært demonstrasjonene for opptøyer, og 45 personer er så langt pågrepet.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Flere tusen demonstranter tok til gatene i Seattle lørdag for å vise solidaritet med demonstrantene i Portland i Oregon – der det pågår gatekamper mellom dem og føderale styrker.

På forhånd hadde byens politisjef Carmen Best kunngjort at betjentene ville ha med seg pepperspray og andre våpen ut i gatene. Hun lovet imidlertid at politiet ikke ville bruke tåregass, og ba demonstrantene oppføre seg fredelig, skriver nyhetsbyrået AP.

Det ble likevel ampert utover dagen, og politiet melder at de har valgt å kategorisere demonstrasjonene som opptøyer etter flere hendelser.

Minst én politibetjent er ifølge New York Times blitt fraktet til sykehus med skader i benet etter demonstrasjonene, og politiet melder at det skal ha blitt sprengt hull i veggen på en av byens politistasjoner.

– Folkemengden fortsetter å kaste steiner, flasker og fyrverkeri mot betjentene, melder byens politidepartement på Twitter, og skriver at 45 personer så langt er pårepet.

Tidligere i uken inntok Trumps styrker Portland i Oregon – der blant annet byens borgermester ble utsatt for tåregass:

Voldelig flere steder

Også i Denver i delstaten Colorado ble demonstrasjoner voldelige lørdag. Her ble demonstranter som gikk på en hovedvei gjennom forstaden Aurora påkjørt av et kjøretøy, skriver NTB. Bilen ble tauet inn av politiet og saken etterforskes, opplyser politiet.

Politiet melder også om at en demonstrant skjøt med et våpen og traff minst én annen person som demonstrerte. Skuddofferet ble sendt til sykehus og tilstanden var stabil, opplyser politiet.

Videre knuste demonstranter vinduer på en rettsbygning, og det ble satt fyr på et kontor. Politiet erklærte demonstrasjonen ulovlig og beordret de frammøtte til å forlate området.

Stanset ny politilov

Samtidig har en føderal dommer satt foten ned for byens nye politireform, som skulle ha trådt i kraft fra søndag, skriver NTB.

Loven forbyr politiet fra å bruke tåregass, pepperspray og sjokkgranater for å kontrollere folkemengder og splitte opp demonstrasjoner. Loven ble enstemmig vedtatt av byrådet i Seattle i forrige måned.

Det var justisdepartementet i Washington som ba om at loven ble stanset, og viste til at forbud mot tåregass og andre virkemidler for å kontrollere folkemengder, kan føre til at politiet må bruke mer makt og dermed øke risikoen for bruk av dødelige våpen.

Nå har dommeren bestemt at saken må behandles grundigere før loven eventuelt kan tre i kraft.

Publisert: 26.07.20 kl. 05:33 Oppdatert: 26.07.20 kl. 07:26

