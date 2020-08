Enorme ødeleggelser i Beirut – minst hundre har mistet livet

Onsdag morgen våknet innbyggerne i Beirut opp til enorme ødeleggelser. I løpet av natten har dødstallet steget til 100 og rundt 4000 mennesker er såret.

Det er fryktet at dødstallet vil stige i løpet dagen, og at flere ofre fremdeles ligger begravde i ruinene etter den voldsomme eksplosjonen tirsdag ettermiddag.

De overlevende våknet onsdag opp til et katastrofeområde med massive skader ved havnen i Beirut og områdene rundt.

– Hittil er over 4000 personer såret og over 100 har mistet livet. Våre team gjennomfører fortsatt søk- og redningsoperasjoner i omkringliggende områder, opplyser Røde Kors i Libanon i en uttalelse onsdag morgen.

ØDELEGGELSER: Slik ser de rammede områdene i Beirut ut onsdag morgen.

Forsvarsrådet i Libanon har kommet med en katastrofeerklæring for Beirut, og president Michel Aoun har kalt inn til krisemøte i nasjonalforsamlingen onsdag.

Presidenten har også erklært en to uker lang unntakstilstand i landet etter eksplosjonene, ifølge Al Jazeera. NTB skriver at presidenten har erklært landesorg i tre dager fra og med onsdag og at det libanesiske forsvaret får ansvaret for sikkerheten i Beirut under unntakstilstanden.

Uklar årsak

Styresmaktene har bekreftet at det var 2750 tonn ammoniumnitrat som sprengte.

Ammoniumnitrat blir i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt ved høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Dette skal ha blitt oppbevart i et stort lager ved havnen i seks år, uten tilstrekkelige beskyttelsestiltak, skriver NTB.

Statsminister i landet, Hassan Diab, kaller det «uakseptabelt», og president Aoun har sverget at de ansvarlige skal straffes så hardt som mulig.

– Tirsdagens dødelige katastrofe i Beirut kommer ikke til å passere uten at noen stilles til ansvar, sier statsminster Diab tirsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Amerikanske eksperter tror imidlertid ikke at det dreier seg bare om ammoniumnitrat.

Tidligere eksplosjonsetterforsker for Det amerikanske departementet for alkohol, tobakk og skytevåpen, Tony May, sier til CNN at videoen fra eksplosjonen gir tydelige tegn på hva som skjedde.

– Jeg har undersøkt mange ulykker for styresmaktene, både nasjonalt og internasjonalt. Det er tydelig at det var en stor mengde sprengstoff eller kjemisk materiale som har vært lagret i en bygning som tok fyr, og at brannen nådde disse stoffene, som igjen forårsaket ulykken.

Eksplosjonene skal ha vært så kraftige at de kunne merkes på Kypros, hele 200 kilometer unna, skriver nyhetsbyrået AP.

Bakgrunn: Minst 100 døde i eksplosjoner i Beirut – leter desperat etter savnede

Hva som startet brannen som utløste eksplosjonene, er foreløpig ukjent. Ifølge lokale medier kan den ha blitt startet av sveisearbeid i lokalet.

President i USA Donald Trump sa tirsdag kveld at hans generaler tror det er snakk om et angrep, men CNN har snakket med tre tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet, som alle sier at de ikke kjenner til noen opplysninger som tilsier at det er tilfelle.

Ifølge CNN har libanesiske styresmakter reagert på ordbruken fra Trump, og har selv ikke kalt eksplosjonene for et angrep.

Saken blir oppdatert.

