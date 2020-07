Sverige: Anbefaler hjemmekontor ut året

Svenske myndigheter anbefaler fremdeles at svensker jobber hjemmefra.

Anders Tegnell sier under dagens pressekonferanse at han fortsatt vil anbefale hjemmekontor i Sverige til høsten.

– Det som virkelig må på jobb, må kunne reise uten å risikere smitte på kollektivtrafikken, sier den svenske statsepidemiologen.

I en pressemelding opplyses det også om at rådet om at de som kan jobbe hjemme, gjør det så lenge smittevernrådene gjelder - enn så lenge frem til 31. desember.

Også helse- og sosialminister Lena Hallengren deltok på pressekonferansen, som ble varslet kort tid i forveien.

Hun opplyste om at regionale myndigheter får i oppdrag å informere om hvor viktig det er å følge myndighetenes anbefalinger, ikke minst innen kollektivtrafikken.

JOBB HJEMMEFRA: Det er oppfordringen som Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell kommer med under torsdagens pressekonferanse. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

På spørsmål fra Aftonbladet under pressekonferansen om hvor lenge hjemmekontor skal vare, svarer Tegnell:

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke vi behøver å komme så langt som at finnes en vaksine, men det er en del signaler om at et antall arbeidsplasser kommer til å jobbe mer hjemmefra nå.

Han sier også at de vil åpne for at høyskolene skal kunne ha undervisning, som vil bety en belastning for kollektivtrafikken.

Generelt sett sier han at pilene peker i riktig retning, og at smitten synker raskere enn noen hadde turt å håpe på.

Sverige er det landet i Norden som har vært hardest rammet av coronaviruset.

Ifølge VGs oversikt har 5730 personer mistet livet i Sverige og 79.782 er bekreftet smittet.

