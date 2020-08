I SORG: To unge jenter sitter ved blomster og lykter som er satt ned ved stedet hvor en tolv år gammel jente ble drept søndag. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Sørger etter at tolvåring ble drept i Sverige: – Var full av liv og kjærlighet

Lokalbefolkningen er i sorg to dager etter drapet på en tolv år gammel jente i en forstad sør for Stockholm. Politiet ønsker ikke å bekrefte at hun ble drept av en kule på avveie, men sier de leter etter en hvit bil.

Nå nettopp

– Hva kan man si, det er fryktelig. Hun var full av liv og kjærlighet, og så godhjertet, sier Zuffe Ösdemir til SVT mandag. Han er venn av familien til den tolv år gamle jenta som ble skutt og drept i Botkyrka natt til søndag.

– Vi voksne må gjøre mer enn å bare undre oss over hva en tolvåring gjør ute så sent. Det er sommer, og man skal kunne gå ut med hunden sin uten at det skal skje noe, fortsetter Ösdemir.

les også BAKGRUNN: Tolv år gammel jente død etter skyting på bensinstasjon i Sverige

– De jeg har pratet med er lei seg og redde, forteller presten Erik Dufva ved Ljusets kyrka til SVT. Kirken holder åpent for alle som bor i området og trenger noen å prate med etter det som har hendt.

– Ville vesten

Den tolv år gamle jenta skal ha blitt truffet av en kule på avveie da en forbikjørende bil avfyrte skudd ved en bensinstasjon i Norsborg i Botkyrka, som ligger sør for Stockholm. Det melder både SVT, Aftonbladet og Ekspressen.

Til Aftonbladet sier kriminolog Mikael Rying at gjengoppgjørene i Sverige har blitt mer uoversiktlige de siste årene, og at det kan føre til at flere uskyldige blir skadet.

– Det brukte å være mer ordnede forhold mellom disse grupperingene. I andre halvdel av 00-tallet begynte det å bli mer ville vesten.

Saken etterforskes som drap, og ingen er så langt pågrepet.

MINNESTED: Like ved bensinstasjonen har folk lagt ned blomster for å minnes barnet som søndag døde av skuddskadene. Foto: Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Leter etter hvit bil

Politiet arbeider fremdeles med å finne ut hva som har skjedd, opplyser pressetalsperson Towe Hegg i politiet i Stockholm til VG mandag ettermiddag.

– Vi undersøker blant annet overvåkingskamera i området, og ser etter en hvit bil av kombimodell som har rørt seg i området på det aktuelle tidspunktet, forteller Hegg.

I tillegg samarbeider politiet med kommunen som har satt opp en åpen telefonlinje, og har satt ut politipersonell i området som både henter inn informasjon og svarer på spørsmål fra publikum.

– Vi prater med så mange vi bare kan.

ETTERFORSKER: Politifolk på stedet nær hvor den tolv år gamle jenta ble skutt natt til søndag. Foto: Naina Helen Jama/TT / TT NEWS AGENCY

– Flere svenske medier nevner at jenta kan være truffet av en kule på avveie, som ikke var ment for henne. Hva vet dere om hvorfor hun ble truffet?

– Akkurat hvordan dette har gått til vet vi fremdeles ikke. Vi søker bredt for å få et klart bilde av hva som har hendt, svarer Hegg

Publisert: 03.08.20 kl. 17:26

Mer om Sverige Stockholm Vold Skyting Drap

Fra andre aviser