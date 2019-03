Pårørende av omkomne etter flystyrten deltok 15. mars i en minnestund på stedet der ulykken skjedde i Etiopia. Foto: AP / NTB scanpix

Ethiopian Airlines: Flygerne fikk ekstratrening som Boeing hadde krevd

Ethiopian Airlines opplyser at flygerne i ulykkesflyet hadde fullført all ekstratrening som Boeing og amerikanske myndigheter krevde for å fly MAX 8-maskinen.

Flygerne hadde fullført treningen slik at de kunne få lov til å gå over fra eldre fly til det nyere 737 MAX 8-flyet, opplyser Ethiopian Airlines' sjef Tewolde Gebremariam.

Han sier de etiopiske flygerne var kjent med at den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA hadde utstedt et nøddirektiv om ekstratrening etter at et fly av samme type fra Lion Air styrtet i Indonesia i oktober.

Både Indonesia-ulykken, der 189 mennesker døde, og flystyrten i Etiopia 10. mars, der 157 personer mistet livet, er under etterforskning. Ingen konklusjon foreligger ennå, men det mistenkes at en ny programvare på MAX-flyene, og som har til hensikt å dytte flyets nese nedover for å unngå steiling under visse omstendigheter, kan ha bidratt til ulykkene.

Boeing har varslet snarlig utrulling av en programvareoppdatering. Alle MAX 8-fly verden rundt er foreløpig satt på bakken.

New York Times skriver at flygerne på det etiopiske flyet aldri fikk trening i flysimulator for denne spesifikke flytypen.

Gebremariam svarer ikke på spørsmål om hvorvidt det stemmer at flygerne ikke hadde fått trening i simulatoren. Men han sier 737 MAX-simulatoren ikke er satt opp for å simulere problemer med den aktuelle programvaren som mistenkes for å ha bidratt til ulykken.

