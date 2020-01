UTRYKNING: Afghanske styrker på vei mot stedet der et fly skal ha krasjet i Deh Yak-området i Ghaznia-provinsen mandag.

Full uenighet om flystyrt i Afghanistan

Et fly har styrtet i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter. Taliban hevder de har skutt ned et amerikansk militærfly, men det er fremdeles uklart hvem flyet tilhører.

Mandag ettermiddag uttalte Afghanistans visepresident Sarwar Danish at et fly hadde styrtet i Deh Yak i Ghazni-provinsen.

Tidligere på dagen ble det hevdet at det var snakk om et passasjerfly fra det statlige flyselskapet Ariana, og Danish uttrykte sågar sine kondolanser til til de sivile ofrene.

Senere på dagen rykket imidlertid Alem Shah Ibrahimi, presidenten i Ariana, ut og uttalte at «alle selskepts flyvninger har blitt fullført som normalt».

Dermed hersker det fortsatt full forvirring om hva slags fly det var, hvem som var om bord, og hvem det tilhører.

Hevder det ble skutt ned

Arift Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni by uttaler ifølge nyhetsbyrået Reuters at flyet skal ha styrtet klokken 13.10 lokal tid, noe som tilsvarer klokken 09.40 norsk tid.

Taliban-talsmann Zabihulla Mujahid sier opprørsgruppen skjøt ned et amerikansk militærfly, og at det traff bakken 10 kilometer unna en amerikansk militærbase.

– Flyet, som var på etterretningsoppdrag, ble skutt ned i Sado Khel-området i Deh Yak-distriktet i Ghazno-provinsen, sier Mujahid i en uttalelse ifølge Reuters.

Han sier alle om bord, inkludert høytstående amerikanske tjenestemenn, ble drept.

Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet av offisielle kilder, og en tjenestemann i det afghanske forsvaret sier til Reuters at ingen høytstående amerikanske tjenestemenn ble drept.

Beth Riordan, talsperson for USAs kommandosentral, sier til nyhetsbyrået AP at det er uklart hvem som eide flyet. En annen tjenestemann sier til Military Times at de undersøker hendelsen og at de «foreløpig ikke kan bekrefte at det er snakk om et fly som tilhører det amerikanske forsvaret».

Uklart hendelsesforløp

Det er i det hele svært uklart hva som har skjedd.

Tidligere mandag ble det hevdet at det skal være snakk om et passasjerfly, men mandag ettermiddag sirkulerer det flere ulike ubekreftede bilder og videoer på Twitter som viser et mindre fly som har styrtet.

Afghanske luftfartsmyndigheter har også uttalt at ingen sivile fly har styrtet, skriver BBC.

Den afghanske journalisten Ahmad Mukhtar, som jobber for amerikanske CBS News fra Kabul, skriver på Twitter at flyet tilhører et utenlandsk flyselskap, og at likene av to utenlandske piloter skal være hentet ut av flyet som skal være totalskadet.

– Det var trolig et transportfly, skriver Mukhtar.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP viste til bilder på sosiale medier som kunne tyde på at det er snakk om et fly av typen Bombardier E-11A, som USA bruker til elektronisk overvåking.

Afghanske Tolo News skriver at talspersonen for innenriksministeren, Nusrat Rahimi, bekrefter at flyet krasjet i Ghazni-provinsen, av ukjente grunner.

Khaliqdad Akbari, folkevalgt i det lokale provinsrådet, sier til Tolo News at han har bedt regjeringen om bistand til å undersøke ulykken.

En ikke navngitt kilde sier til samme TV-kanal at afghanske spesialstyrker vil bli sendt til ulykkesstedet.

– Rolig område

Afghanistan-ekspert og forskningsdirektør ved Christian Michelsens Institutt Arne Strand sier til VG at flyet har gått ned i et område relativt tett på Ghazni-provinsens hovedstad, Ghazni.

Området ligger også like sør for landets hovedstad Kabul.

– Mesteparten av det er landbruksområde, det er mye slettelandskap, sier han.

Ifølge Strand har Taliban den siste tiden hatt stor innflytelsei området, men at Deh Yak har vært relativt rolig.

– At Taliban har innflytelse trenger ikke å bety at det blir noe stort problem å komme til og få ut de som eventuelt trenger støtte. Det er også en fordel at området ligger ganske nære sykehuset i Ghazni by, og det er også mulig å frakte folk i helikopter inn til Kabul, sier han.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken sto det at klokken 13.10 afghansk tid tilsvarer klokken 08.40 norsk tid. Det riktig er at det tilsvarer klokken 09.40 norsk tid, og saken ble rettet 27.01.2020 kl. 13.44.

