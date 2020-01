Flyselskap avviser flystyrt i Afghanistan

Et passasjerfly skal ha styrtet i Afghanistan, melder lokale medier. Det utpekte flyselskapet hevder alle deres fly er i god behold.

Ifølge flere lokale medier bekrefter Afghanistans visepresident Sarwar Danish bekreftet at et passasjerfly fra Ariana Afghan Airlines har styrtet i Deh Yak i Ghazni-provinsen.

Arift Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni by uttaler ifølge nyhetsbyrået Reuters: «Et Boeing-fly tilhørende Ariana Afghan Airline, har krasjet i Sadi Khel-området i Deh Yak-distriktet i Ghazni-provinsen rundt klokken 13.10 lokal tid».

Det tilsvarer klokken 08.40 norsk tid.

Samtidig avkrefter flyselskapet Ariana Afghan Airlines på sin Facebook-side at noen av deres fly skal ha styrtet.

Selskapets fungerende direktør Mirwais Mirzakwal sier det samme til det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Uklart hendelsesforløp

Det er i det hele svært uklart hva som har skjedd.

Enkelte kilder hevder at det skal ha vært 83 personer om bord, men dette er ikke bekreftet.

Afghanske Tolo News skriver at talspersonen for innenriksministeren, Nusrat Rahimi, bekrefter at flyet krasjet i Ghazni-provinsen, av ukjente grunner.

Khaliqdad Akbari, folkevalgt i det lokale provinsrådet, sier til Tolo News at flyet gikk ned i Deh Yak-distriktet i Ghazni-provinsen. Han legger til at han har bedt regjeringen om bistand. En ikke navngitt kilde sier til samme TV-kanal at flyet styrtet i Taliban-kontrollert område, og at afghanske spesialstyrker vil bli sendt til ulykkesstedet.

– Rolig område

Afghanistan-ekspert og forskningsdirektør ved Christian Michelsens Institutt Arne Strand sier til VG at flyet har gått ned i et område relativt tett på Ghazni-provinsens hovedstad, Ghazni.

Området ligger også like sør for landets hovedstad Kabul.

– Mesteparten av det er landbruksområde, det er flatt og mye slettelandskap, sier han.

Ifølge Strand har Taliban den siste tiden hatt stor innflytelse her, men at Deh Yak har vært et relativt rolig område.

– At Taliban har innflytelse trenger ikke å bety at det blir noe stort problem å komme til og få ut de som eventuelt trenger støtte. Det er også en fordel at området ligger ganske nære sykehuset i Ghazni by, og det er også mulig å frakte folk i helikopter inn til Kabul, sier han.

Gitt at det stemmer at det er et fly fra flyselskapet Ariana, tror Strand at det dreier seg om en ulykke.

– De har fly som primært er godkjent til å fly i Afghanistan og har ikke sjanse på godkjenning til å lande i for eksempel Europa. De har stort sett den samme flåten de har hatt i alle år, sier han.

– At Taliban har skutt ned flyet er det liten sjanse for, det er det ingenting som tilsier. Flytrafikken har gått stort sett greit over Afghanistan, som akkurat nå i større grad brukes som overflygingsland enn Iran av de internasjonale selskapene, sier han.

