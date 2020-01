FORSVARER TRUMP: Jim Jordan argumenterer for hvorfor Det hvite hus vil komme seirende ut av riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selvsikker Jim Jordan til VG: – Trump vil seire

WASHINGTON, D.C. (VG) Samtidig som republikanske senatorer klager på kjedsommelige gjentagelser fra Demokratene, forklarer Trump-forsvareren Jim Jordan hvorfor han mener presidenten har en god sak.

VG treffer Jordan idet han gjør ferdig et TV-intervju med Fox Business i hallene i Kongressen. Nok en gang har han fyrt løs mot Demokratene og riksrettssaken mot USAs president Donald Trump.

Jordan var en markant profil under riksrettshøringene i Representantenes hus, som gransket Ukraina-saken før den ble sendt over til Senatet. Trump har bedt ham og flere andre kongressmedlemmer bistå gruppen som om et par dager står klare til å forsvare ham på direktesendt TV.

PÅ TV: Her blir Jim Jordan intervjuet i en av hallene i Kongressen. Han er på plass til tross for at Representantenes hus ikke er i sesjon denne uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

– De har en god sak, slår Jordan fast overfor VG, og utdyper:

– De har sterke konstitusjonelle argumenter. Det Demokratene gjør, er ikke i tråd med grunnloven. Og de har sterke argumenter for en urettferdig prosess i Representantenes hus – som at alle vitneforklaringene skjedde i bunker i en kjeller på Capitol Hill, og at det ikke var noen mulighet for presidenten til å kalle inn eller krysseksaminere vitner.

Før de åpne høringene i Representantenes hus ble en rekke vitner intervjuet av tre komiteer bak lukkede dører i et rom der mobiler ikke var tillatt. Under de åpne høringene ble flere av vitnene kalt inn av Republikanerne, men Demokratene nektet å godta krav om vitnemål fra den anonyme varsleren og Hunter Biden.

– Vil gjennomskue dette

Å felle Trump vil kreve to tredjedels flertall, noe som etter alt å dømme er uoppnåelig for Demokratene. Kampen står om å få all fakta på bordet – og overbevise det amerikanske folk.

– De har en bra sak fordi alle nøkkelfakta er på presidents side. Han vil seire. Og det amerikanske folk vil gjennomskue dette, sier Jordan.

I likhet med Demokratene får Det hvite hus 24 timer fordelt på opptil tre dager til å legge frem sitt syn på saken. Jordan sier han ikke vet hvor mye av tiden de kommer til å bruke.

– Hvilke råd gir du til presidenten og forsvarsteamet hans?

– De er klare til å kjøre på, de trenger ikke noe råd fra meg, vi forsøker bare å være så hjelpsomme som mulig.

ANKLAGERNE: Demokratenes anklagere, ledet av Adam Schiff (t.v.), på vei inn i Senatet torsdag. Jerrold Nadler til høyre og Jason Crow i midten. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Går på repeat

I opptil tre dager lange dager tvinges altså de tre republikanske senatorene til å sitte stille og lytte til Demokratenes representanter som fungerer som en påtalemyndighet i saken mot Trump.

Republikaneren Joni Ernst er ikke imponert av det hun har hørt så langt.

– Det går på repeat med det samme budskapet igjen og igjen, sier Ernst på spørsmål fra Washington Times.

– Vi får se ett klipp tre ganger. Kanskje får vi se det enda fem ganger i dag, legger hun til.

SVARER PÅ SPØRSMÅL: Senator Joni Ernst (R) snakker med journalistene som holde seg bak de røde tauene den siste halvtimen før Senatet trer sammen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demokratene kjemper for å få nok stemmer til å innkalle sentrale vitner som tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og Trumps fungerende stabssjef Mick Mulvaney.

På spørsmål om hva hun tenker om å ta inn flere vitner og dokumenter, svar Ernst at hun venter på se det hun kaller «overveldende bevis».

– De sier de har overveldende bevis som skal være åpenbare for alle, men har jeg ennå ikke sett det.

Stikk til Demokratene

Før riksrettssaken startet igjen torsdag var mange av de republikanske senatorene samlet til et lunsjmøte like utenfor senatssalen. På vei inn sa Roy Blunt, representant fra Missouri, at han syntes Demokratene repeterte seg selv seks ganger på tirsdag og åtte ganger på onsdag.

– Jeg synes de er godt forberedt. Men de har egentlig bare én presentasjon som varer i en time. Den ga de seks ganger på tirsdag og åtte ganger i går, sier Blunt til VG og den øvrige pressen.

På spørsmål om han tror nye vitner og dokumenter kan forandre saken, svarer han:

– Spørsmålet er om det vil føre til et annerledes resultat. Skulle vi kalt dem inn bare fordi vi vil vite, og så ville de dratt ut tiden akkurat slik Representantenes hus nå har gjort? spør han retorisk.

Mitt Romney, en av senatorene Demokratene håper å overbevise om å stemme for vitner, ville ikke gi noen kommentarer til pressen da han gikk inn i Senatet.

