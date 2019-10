UNDERHUSET: Jeremy Corbyn (t.v.) følger med mens statsminister Boris Johnson (t.h.) holder et innlegg i Underhuset i det britiske parlamentet. Foto: HO / AFP

Corbyn støtter nyvalg i Storbritannia

Labour-leder Jeremy Corbyn går med på statsminister Boris Johnsons forslag om nyvalg, melder britiske medier.

Det betyr at det største opposisjonspartiet i Storbritannia støtter at et nyvalg blir holdt i desember.

Jeremey Corbyn opplyser at han går med på et nyvalg fordi hans krav om å ikke gå ut av EU uten en avtale nå har blitt godtatt.

Tidligere har Corbyn sagt at hans bekymringer for at man risikerte å forlate EU uten en avtale har gjort at han ikke har kunnet støtte et nyvalg.

Johnsons ønske om nyvalg har tidligere blitt nedstemt i Underhuset flere ganger, senest mandag. En ny, og fjerde, avstemning er ventet i dag.

Utviklingen skjer etter at EU i går godkjente å utsette brexit til 31. januar neste år. Noe Boris Johnson motvillig har aksepert.

Johnson ønsker at valget skal skje 12. desember. de to partiene Liberaldemokraten og SNP ønsker seg 9. desember som valgdato. Ifølge BBCs kilder kan regjeringen komme til å foreslå 11. desember som et kompromiss.

Artikkelen oppdateres.

