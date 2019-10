RASERT: Her holdt IS-lederen til da amerikanske styrker slo til natt til søndag. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Døde kropper og ruiner: Vitne forteller om stedet der IS-lederen ble drept

BEIRUT (VG) Drepte mennesker lå fortsatt i ruinene og gården var redusert til en haug av betong og grus. Slik så det ut timer etter angrepet på skjulestedet til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, forteller et vite til VG

Nå nettopp







Han var verdens mest ettersøkte mann, men til slutt, etter mange år i skjul og på flukt, hadde IS-lederen ikke noe annet sted å rømme en til enden av en korridor, nede i en kjeller.

Natt til søndag var enden kommet for mannen som fem år tidligere erklærte seg som kalif for det han mente var en ny stat, «Den islamske staten».

Som leder for IS har han siden den gang vært ansvarlige for utallige terrorangrep, folkemord og massiv menneskelig lidelse verden over.

Bakgrunn: Trump bekrefter: IS-lederen drept i amerikansk angrep

Dette skal være angrepet på IS-lederen:

Den irakiske terroristen var funnet på en gård i utkanten av Barisha i Idlib-regionen i nordvestlige Syria, og amerikanske spesialsoldater hadde omringet ham.

Åtte amerikanske militærhelikoptre hadde i ly av natten fløyet fra Erbil i Irak, gjennom syrisk luftrom og landet i landsbyen, ikke langt fra grensen til Tyrkia.

Mens de amerikanske soldatene angrep huset, tok Baghdadi i desperasjon med seg tre barn ned i kjelleren. Der, mens soldatene nærmet seg for å forsøkte å pågripe ham, sprengte han seg i luften og tok med seg de tre barna i døden.

Amerikanerne drepte et ukjent antall mennesker som befant seg på stedet. 11 barn ble hentet ut i live. Spesialsoldatene skal ha vært i huset i to timer, for å ta med seg alt av elektronisk utstyr og dokumenter de kunne finne, før de dro. Deretter angrep de stedet med missiler, og reduserte gjemmestedet til grus.

RUINER: Et vitne på stedet forteller til VG at hele stedet var jevnet med jorden. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Noen få timer etter dette ankom et vitne VG har kontakt med stedet. Mannen ønsker ikke navnet sitt på trykk.

Han hadde tidligere på natten hørt nyhetene om et angrep i landsbyen.

Bombeangrep er ikke noe spesielt i seg selv i den krigsherjede Idlib-regionen, der ekstremistiske opprørere i lang tid har hatt kontroll.

Men det var noe annerledes med dette angrepet. Aktivister meldte om helikoptrene som i mange timer lå lavt i luften og surret over stedet og deretter bombet det.

Flere av aktivistene sa seg imellom: «Det må være noen viktige mål de angriper».

Russiske og syriske militærstyrker gjennomfører ofte angrep mot opprørerne i regionen, og på det tidspunktet visste de ikke at det var amerikanske styrker som nå hadde ankommet.

Her bekrefter Trump IS-lederens død:

les også Kurdisk general: IS-leder drept i amerikansk angrep

– Da jeg ankom stedet så jeg flere døde kropper liggende på bakken. En buss var også totalt ødelagt i nærheten, sier vitnet til VG over telefon fra Idlib-regionen.

Han forteller at huset som var angrepet lå alene i et gårdsområde, omringet av en murvegg. Ikke langt unna ligger det en flyktningleir for internt fordrevne syrere.

– Hele stedet var jevnet med jorden. Jeg fikk også høre at to sivile mennesker ble drept. Folk jeg snakket med, som var der under angrepet, sa at amerikanerne skjøt på alt som rørte seg.

Mannen forteller videre at en person han snakket med sa at han hadde hørt soldater, som ikke snakket arabisk, som ropte til folk på innsiden av huset for å overgi seg.

For vitnet VG snakker med, og for mange andre som befinner seg i Idlib, var det et stort sjokk at IS-lederen befant seg akkurat der.

SATELLITTBILDER: Her er viser satellittbilder boligen før den ble jevnet med jorden. Foto: Maxar Technologies / via Reuters

les også Ekspert: «Professoren» er trolig IS’ nye leder

Idlib ligger på andre siden av landet fra områdene der IS hadde sine siste områder. Fram til i vår hadde IS kontroll over landområder øst i Syria, ved grensen til Irak. IS hadde aldri kontroll over Idlib, selv ikke når terrorgruppen var på sitt mektigste.

Faktisk har Idlib i flere år vært kjerneområdet for al-Qaida tilknyttede opprørsgrupper som i flere år har ligget i konflikt med IS.

– Det var virkelig et sjokk for oss at han var her. Det hadde vi aldri trodd, sier vitnet til VG.

Så spørsmålet er nå: Hvordan har den verdenskjente IS-lederen, som så mange mektige krefter ønsker drept, klart å ta seg til Idlib, uten å bli oppdaget?

Han overlevde lenge, men til slutt var det noen som anga ham.

De aller siste drapene Baghdadi ble skyldig i, var drapene på tre av hans egne barn.

Publisert: 28.10.19 kl. 05:39







Mer om