Toåring fanget i brønn i India

En stor redningsaksjon er i gang for å forsøke å redde ut en toåring som sitter fast i en trang brønn i India.

NTB-DPA

Den to år gamle gutten heter Sujith Wilson. Han har sittet fast i brønnen i fire dager, og ifølge indiske tjenestemenn svinner sjansene for at han vil overleve. Han har sluttet å svare på hjelpemannskapenes rop.

Gutten falt ned i den forlatte borebrønnen mens han lekte med venner. Brønnen ligger i nærheten av hjemmet hans i Trichy, et område i delstaten Tamil Nadu sør i India.

Til å begynne med satt han fast 10 meter ned i brønnen, men senere har han falt videre til en dybde på mer enn 25 meter.

Et første forsøk på å få ham ut med tau, mislyktes.

Hjelpemannskapene borer nå en ny tunnel parallelt med brønnen for å forsøke å komme ned til gutten.

