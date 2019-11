LAR SEG IKKE STANSE: Selv om stolene så vidt er over vannet, er det ikke alle som går inn. Foto ©Sergio Agazzi / IPA Milestone

Venezia rammet av ny flom

Den ikoniske Markusplassen ble igjen stengt søndag etter den tredje storflommen på under en uke. Men det var ingen hindring for et glass vin eller en tur i butikken.

Søndag steg flomvannet i Venezia til 150 centimeter. Det er noe lavere enn tirsdagens 187 centimeter, det høyeste som er målt på et halvt hundreår, men fortsatt farlig.

Lokale myndigheter har erklært unntakstilstand i Venezia, der ordføreren anslår at skadene på byen, som står på verdensarv-lista, nå nærmer seg en milliard euro.

FORTSATT KUNDER: Også i forretninger i Venezia strømmet vannet inn søndag. Tre flommer på under en uke har ført til skader på over én milliard euro, ifølge ordføreren i byen.

Da vannet strømmet på søndag fjernet arbeidere midlertidige gangveier til Markusplassen. Også kirker, butikker og hjem har druknet i vannet. Samtidig var politiet og militæret kun tilstede midt på dagen, skriver The Guardian.

Regn og uvær har også ført til flomvarsler i andre områder i Italia, deriblant de historiske byene Firenze og Pisa.

I Pisa jobbet mannskaper søndag med å demme opp langs breddene av Arno-elven, der vannstanden har steget dramatisk på grunn av kraftig regn natt til søndag.

Også i Firenze blir Arno-elven nøye overvåket. En flom i 1966 tok minst 100 menneskeliv og ødela tusenvis av uerstattelige kunstgjenstander i renessansebyen.

FLOM INGEN HINDRING: Flere tar seg et glass vin og en liten pust i bakken til tross for vannmassene. Foto ©Sergio Agazzi / IPA Milestone

