Stillingskrig i Hongkong: – Hjerteskjærende dag

Portene til det polytekniske universitetet i Hongkong var omsluttet av flammer i dag tidlig.

– Dette er en hjerteskjærende dag for alle PolyU-studenter, uttalte Oiwan Li, som representerer studentene i universitetsrådet, ifølge Hongkong Free Press.

Opprørspolitiet omringet eliteuniversitetet som ligger midt i Hongkong og blokkerte utgangene søndag kveld.

Flere hundre demonstranter kaster brannbomber og murstein på politiet, som svarer med tåregass, vannkanoner og gummikuler.

Demonstrantene skal også ha skutt med pil og bue. En politimann skal ha blitt truffet av en pil i leggen.































HOLDER LIV I FLAMMENE: For at brannen i inngangspartiet til universitetet ikke skal slukke kaster demonstrantene papir på flammene.

Demonstrantene har okkupert universitetet i en uke. Ifølge universitetsledelsen er bygningene sterkt og omfattende vandalisert.

Møtt av tåregass og gummikuler

Ved soloppgang i dag prøvde mange demonstranter å forlate universitetet, men snudde etter å ha blitt møte av tåregass og gummikuler.

Ifølge politiet var mange av ungdommene maskerte og hadde bensinbomber da de angivelig løp mot politisperringene.

– Etter at en rekke advarsler ble ignorert, valgte politiet å bruke tåregass, skriver de på Twitter.

Politiet hadde appellert til alle på innsiden av universitetet om å legge ned våpen og farlige gjenstander, ta av seg gassmasker og forlate området via en bro.

Men Ted Hui, en folkevalgt representant som befinner seg på universitetet, sier til BBC at broen allerede er avsperret og at det ikke er mulig å komme ut den veien.

Politiet forsøkte tidligere å ta seg over broen til universitetet, men måtte gjøre retrett etter at et av deres kjøretøyer ble stukket i brann.

Universitets president Jin-Guang Teng sier mandag morgen at politiet er villig til å la demonstrantene forlate universitetsområdet.

Han sier han selv til følge dem til politistasjonen for å forsikre seg om at de blir behandlet rettferdig, skriver nyhetsbyrået AP.

Ted Hui anslår at omkring 1000 mennesker, mange av dem studenter, er igjen på universitetsområdet. Han sier mange er skadet og ikke får medisinsk tilsyn.

Fungerende leder for studentforeningen Ken Woo har tidligere sagt til RTHK at omkring 500 befinner seg på området.

Han la til at frisk vann er tilgjengelig, men at det begynner å bli lite mat.

For første gang siden protestaksjonene startet i juni, advarte politiet om at de kunne komme til å begynne å skyte med skarpt.

– Jeg advarer mot å bruke brannbomber, piler, kjøretøyer eller dødelige våpen av alle slag for å angripe politiet, sa politiets talsmann Louis Lau.

– Om de fortsetter med farlige handlinger, har vi ikke annet valg enn å bruke et minimums styrke, inkludert skarpe skudd, for å ta igjen, sa Lau ifølge BBC.

Uklart om politiet har stormet universitetet

Det er uklart om politiet har stormet universitetsområdet mandag morgen.

Studentlederen Derek Liu anklaget mandag morgen opprørspolitiet for å ha stormet universitetet og ha pågrepet mange demonstranter.

Politiet hevder derimot at påstanden om at de har raidet universitetet, er falsk.

En talsmann for amerikanske myndigheter sier at USA fordømmer all bruk av unødvendig makt, og oppfordrer begge sider om å unngå vold og ha en konstruktiv dialog.

– Som presidenten har sagt, forventer USA at Beijing skal stå ved sine forpliktelser om å beskytte Hongkongs frihet, rettssystem og demokrati, sier talsmannen ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Skoler holder stengt

Skoler holder stengt i begynnelsen av uken av sikkerhetsgrunner, ifølge utdanningsmyndighetene.

Mange utenlandske studenter er i ferd med å reise hjem, og trafikken er lammet av veisperringer og hyppige, lynraske protestaksjoner.

Flere titall soldater fra den kinesiske garnisonen i Hongkong gjennomførte en lynrask opprydning av murstein og skrot i området lørdag.

Ifølge Hongkongs grunnlov er de pålagt å oppholde seg på garnisonsområdet. Soldatenes opptreden har økt det fra før høye spenningsnivået.

Gateslag, vold og kaos

Forrige uke var preget av gateslag på universitetsområdene, sperrede veier og metrolinjer, hærverk, vold og kaos. To personer mistet livet i forrige uke.

Protestene ha pågått siden juni, da et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i fastlands-Kina, utløste massive protester.

Publisert: 18.11.19 kl. 09:51







