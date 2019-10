Mysteriet i Nederland: 25-åringen returnerte til sosiale medier etter ni år

Spørsmålene hoper seg opp etter at en familie på seks ble funnet på en isolert gård i Drenthe i Nederland. 25 etterforskere er nå på saken.

VG skrev tirsdag om familien som ble funnet på gården etter at den angivelig eldste av familiemedlemmene, en nederlandsk 25-åring, rømte til en lokal bar og ba om hjelp.

Han hevder de ikke skal hatt noen kontakt med omverdenen på ni år før de ble reddet ut.

25-åringen var ikke aktiv på sosiale medier på ni år, skriver De Telegraaf, før han i mai dukket opp på Twitter.

I juni dukket han opp på Facebook, og i juli var han aktiv igjen på Instagram. På sosiale medier er han opptatt av klima og miljø, og har blant annet postet et innlegg med klimaaktivisten Greta Thunberg.

SELVFORSYNTE: Gården hadde en stor grønnsakshage og ei geit. Foto: Wilbert Bijzitter / ANP

Han har også en LinkedIn-profil hvor han skriver at moren døde i 2004, og at de andre i familien har tatt vare på faren siden den gang, skriver RTV Drenthe. 25-åringen skal være ansatt i et selskap som eies av den arresterte 58-åringen, som i nederlandske medier er identifisert som østerriker.

58-åringen er ikke faren til barna, skriver Dutchnews.nl og refererer til Roger de Groot, ordfører i landsbyen Ruinerwold.

25-åringen besøkte puben i Ruinerwold flere ganger den siste måneden, og har også lagt ut bilder av puben.

Politiet holder alle muligheter åpne i etterforskningen, og det eneste som er sikkert er at seks familiemedlemmer, fem barn og deres far, er fraktet ut av gården. 25 etterforskere er satt på saken ifølge RTV Drenthe.

Om det er 58-åringen som har holdt dem fanget er ikke bekreftet. Noen av barna var heller ikke registrert i offentlige registre, og politiet vil finne ut hvorfor de ikke var på radaren til utdanningsmyndigheter.

