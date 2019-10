Stoltenberg: - Svekker kampen mot IS

LONDON (VG) – Utviklingen i Syria viser at min dype bekymring var velbegrunnet, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Tirsdag møtte NATO-toppen Storbritannias statsminister Boris Johnson i London. Kort tid etter kom nyheten om at også britene fryser våpeneksporten til Tyrkia.

Bakgrunnen er landets militæroffensiv mot den kurdiskledede militsen SDF i Syria. I helgen tilspisset situasjonen seg ytterligere, da amerikanske styrker trakk seg ut og SDF inngikk en avtale med det syriske regimet.

Bekymret Stoltenberg

Stoltenberg sa etter et besøk i Istanbul fredag at han var bekymret for mer ustabilitet og menneskelig lidelse under Tyrkias felttog i Nord-Syria. Han sa også at han frykter at IS-fremmedkrigere kan havne på frifot.

Helgens utvikling har gjort situasjonen enda mer alvorlig, mener NATO-sjefen.

– Nylig sa du at Tyrkias operasjon risikerer å undergrave fellesskapet mot IS. Nå i helgen skal mange med IS-tilknytning har rømt, hvor vellykket er det tyrkerne gjør i Syria?

– Vi ser jo at den dype bekymringen jeg og mange andre uttrykte forrige uke dessverre viser seg å være velbegrunnet, fordi vi nå ser at konflikten trappes opp, at sivile blir rammet, og at det blir bygget opp nye konfliktlinjer i et land som allerede har lidd under konflikt i mange år, sier Stoltenberg.

– Dette svekker kampen mot IS. Den bekymringen ser vi nå bli virkelighet. Vi risikerer å tape mot vår felles fiende, sier han.

– Ikke min oppgave

– Stoler du på at Tyrkia har en solid plan her?

– Jeg er ikke i en situasjon der jeg skal vurdere Tyrkias militæroperasjon. Dette er ikke noe NATO støtter eller er en del av. Tvert imot har mange NATO-land kritisert operasjonen, og jeg gitt tydelig uttrykk for min bekymring også da jeg var i Istanbul.

– Hvor tydelig var du overfor Tyrkia?

– Jeg var tydelig på at vi var dypt bekymret for hva operasjonen kunne føre til. Det vi har sett i dagene etter fredag har bare bekreftet det. Det handler både om menneskelig lidelse, men også om det vi risikerer å tape i kampen mot vår felles fiende IS.

Norge, Frankrike og flere andre NATO-land har tatt avstand fra Tyrkias operasjon, og USA har trukket seg ut av Syria. Hva sier det om tilliten mellom landene i forsvarsalliansen?

– Dette er en uenighet mellom NATO-landene. Det ville vært meningsløst å skjule det. Samtidig er min oppgave å begrense skadevirkningene for NATO. Vår hovedoppgave er å beskytte hverandre mot angrep på NATO-landene. Dette er ikke en situasjon der Tyrkia er under militært angrep.

Samtidig understreker Stoltenberg at situasjonen i Syria er høyt på agendaen i NATO, og at den vil bli diskutert ytterligere allerede i et NATO-møte onsdag.

– Det blir også en viktig sak under forsvarsministermøtet neste uke, sier Stoltenberg.

