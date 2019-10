PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Republikansk etterforskning: Russere hjalp Trump i 2016

En etterforskning ledet av Republikanerne konkluderer med at russere faktisk forsøkte å hjelpe USAs president Donald Trump med å vinne valget i 2016.

NTB-AFP

Nå nettopp







I senatets valgutredningsrapport for 2016 kommer det fram at en omfattende kampanje for å manipulere folk i sosiale medier «åpenlyst støttet Russlands foretrukne kandidat i det amerikanske presidentvalget». Kampanjen var ledet av det russiske selskapet internett Research Agency (IRA) i St. Petersburg.

«Komiteens funn viser at IRA forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 ved å skade Hillary Clintons sjanser for å lykkes og ved å støtte Donald Trump» heter det i rapporten, som ble offentliggjort tirsdag.

Senatets etterretningskomité advarer også om en «mulig gjentagelse av russisk innblanding ved neste års valg».

les også Russiske «eks-troll» forteller: Slik var det å jobbe på trollfabrikken

Heksejakt

Komiteen, ledet av den republikanske lederen Richard Burr, la fram sin rapport samtidig som Trump fortsetter å insistere på den russiske innblandingen er «fake news», og at det er en «heksejakt» ledet av Demokratene.

Trump og hans allierte har i mellomtiden presentert en alternativ teori om innblandingen i 2016-valget, der det hevdes at Ukraina i samarbeid med Demokratene forsøkte å undergrave Trump ved forrige valg.

les også Mueller-rapporten: Slik forsøkte Russland å påvirke valget

Ukraina-samtale

Uoverensstemmelsen mellom disse to teoriene om hva som skjedde i 2016, er i sentrum blant de nyeste anklagene om at Trump har bedt Ukraina om hjelp til å «finne dritt» om hans mulige demokratiske utfordrer, Joe Biden, før valget i 2020.

Demokratene kaller det en repetisjon av 2016, da Trumps kampanje angivelig skal ha bedt Moskva om hjelp til å bekjempe Clinton.

Også spesialetterforsker Robert Mueller fram omfattende dokumentasjon for at Russland forsøkte å påvirke valget i Trumps favør, uten at han kunne legge fram tilstrekkelige bevis for ulovlig konspirasjon.

Publisert: 09.10.19 kl. 03:16







Mer om