Trumps advokat under etterforskning

Rudi Giulianis kontakt med Ukraina skal granskes, ifølge The New York Times.

25. juli tar den amerikanske presidenten Donald Trump en telefon til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. To og en halv måned senere kan den halvtime lange samtalen koste ham jobben.

Nå er Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, under etterforskning av føderale påtalemyndigheten på Manhattan, ifølge New York Times. Etterforskningen skal undersøke om Giuliani brøt noen lover med i sin kontakt med Ukraina, opplyser to kilder til avisen.

Blant annet skal de undersøke Giulianis rolle i at USAs tidligere ambassadør i Ukraina, Marie Yovanovitch, ble sendt hjem våren 2019. Etterforskningen av den tidligere New York-ordføreren er knyttet til saken mot to av hans klienter, Lev Parnas og Igor Fruman. De ble arrestert denne uken, og siktet for å ha på ulovlig vis ha finansiert valgkampen til en kongressmann som de ønsket skulle hjelpe dem med å fjerne Yovanovitch fra posisjonen som ambassadør.

Etterforskningen er enda et skudd for baugen for Trump, som risikerer å måtte gå av som president før 2020 hvis han blir dømt i en riksrettssak.

Dette er riksrettsetterforskningen av Donald Trump:

– Latterlig

Giuliani benekter at han har gjort noe ulovlig, men erkjenner at han og de to klientene har jobbet sammen med aktører i Ukraina for å finne negativ informasjon om Yovanovitch, tidligere visepresident og nåværende presidentkandtidat Joe Biden og hans sønn Hunter Biden. Giuliani har delt informasjon med amerikanske myndigheter og med Trump-vennlige kommentatorer.

Trump-advokaten mener at han ikke kan bli siktet for å ha drevet lobbyisme for en fremmed stat, fordi han handlet på vegne av Trump både da han samlet informasjon og videreformidlet den.

– Hør, du kan prøve å vri alt om til alt, men hvis de har noen grad av objektivitet eller rettferdighet, vil det være ganske latterlig å si at jeg gjorde det på Lutsenkos vegne, når jeg representerte presidenten i USA, sier Giuliani til The New York Times.

Yuriy Lutsenko var statsadvokat i Ukraina frem til 29. august i år. Han jobbet også for å få sendt hjem Yovanovitch.

Giuliani sier også at han ikke er kjent med en etterforskning av ham selv, og forsvarte forsøket på å presse ukrainerne, som han mener var lovlig og ikke skjult.

Som ordfører i New York var Giuliani kontroversiell. Han var kjent for nulltoleranse for blant annet graffiti, sniking på T-banen og cannabis, og for å forsøke å stenge New Yorks sexklubber. Etter terrorangrepet 11. september 2001, ble han hyllet som «Amerikas ordfører».

