FEIRER: Tyrkisk-støttede syriske opposisjonsstyrker, feirer i Akcakale i Sanliurfa-provinsen, søndag. Området ble overtatt av tyrkiske militære søndag, meldte det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Foto: STR / AP

Krisemøte i Frankrike: Skal sikre sine militære mannskaper i Syria

Det er fullt kaos nord i Syria etter at USA har begynt å trekke ut sine styrker. I Frankrike har regjeringen hatt krisemøte.

Nå nettopp







I en uttalelse fra det franske presidentkontoret natt til mandag heter det at «det bil bli satt i gang tiltak for å sikre fransk militært og sivilt personell».

Krisemøtet i sikkerhetskabinettet ble holdt etter at USA søndag kveld kunngjorde at tilbaketrekkingen av amerikanske styrker fra området har startet, melder Al Jazeera.

Samtidig har Trump natt til mandag gjort det klart at han forventer at Europa tar i mot IS-fangene som i dag befinner seg i interneringsleire.

– USA har allerede de verste IS-fangene. Kurderne og tyrkerne må sørge for at de ikke slipper unna. Europa burde ha tatt flere fanger etter utallige oppfordringer. De må gjøre det nå, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

Han sier samtidig at det er helt uaktuelt at noen av dem skal få slippe inn i USA.

Søndag varslet USA at rundt 1000 amerikanske soldater vil trekke seg tilbake fra områdene i Nord-Syria, samtidig som Tyrkia har gått inn i Syria.

Åpner for tyrkerne

Evakueringen baner ytterligere vei for Tyrkias offensiv, samtidig som kurderne, som i dag kontrollerer området, i større grad må konsentrere seg om kampene mot tyrkiske styrker og Tyrkias allierte syriske opprørere.

Søndag kveld ble det kjent at de kurdiske styrkene (SDF) har alliert seg med den syriske regjeringen, som skal sende tropper opp mot den syriske grensen mot Tyrkia. Det melder britiske BBC.

I fem år har den amerikanske politikken vært å samarbeide med de kurdisk-ledede styrkene for å bekjempe IS og for å begrense Iran og Russlands innflytelse i området.

Iran og Russland støtter den syriske regjeringen.

les også SDF hevder at over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger

Men da Trump søndag kveld satte en stopper for den fem år gamle strategien ved å trekke seg ut av området, utløste det kaos, skriver New York Times.

Mislyktes i å ta med fanger

Avisen melder at flere hundre kvinner og barn linket til IS, klarte å rømme fra en forvaringsleir i området. I kaoset som oppsto, klarte heller ikke de amerikanske styrkene å ta med et femti-talls høyrisiko fanger tilknyttet IS, ut av landet.

Årsaken var, ifølge New York Times, at det tyrkiske inntoget i området var så raskt, at den amerikanske tilbaketrekningen ble unødvendig komplisert.

les også Slik er situasjonen fire dager etter Tyrkias inntog

Tyrkia invaderte Syria for å svekke de syriske demokratiske styrkene. De syriske styrkene er ledet av en kurdisk milits, som tyrkerne ser på som en sikkerhetstrussel, fordi de har linker til den kurdiske separatistbevegelsen, som tyrkerne har kjempet mot i årtier.

Trump endret strategi

Den kurdisk-ledede syriske militsen har inntil nylig vært en alliert for Tyrkia og USA, i kampen mot IS.

Nattens Twitter-melding er ikke første gang Trump har hevdet at USA har tatt de verste IS-fangene ut av området. Likevel klarte de amerikanske styrkene kun å ta med to IS-fanger - to briter som utgjorde halvparten av en terrorcelle kalt «Beatles», som torturerte og drepte vestlige gisler, opplyste amerikanske kilder til New York Times.

les også Ekspert om situasjonen i Nord-Syria: – Fryktelig alvorlig

Nå frykter de kurdiske styrkene i området at den amerikanske tilbaketrekningen vil åpne for at terrororganisasjonen IS klarer å reorganisere seg i området. Fem anholdte fanger klarte å flykte under et tyrkisk bomberaid mot et kurdisk fengsel i Qamishli sist fredag, opplyste kurdiske kilder til den amerikanske avisen.

500 kvinner klarte å flykte i opprøret som oppsto etter at tyrkerne bombet en camp i Ain Issa.

– Alle trodde at campen var under internasjonal beskyttelse, men det viste seg at den ikke var det, sier Jalal al-Iyaf, leder ved campen til New York Times.

Publisert: 14.10.19 kl. 08:09







Mer om