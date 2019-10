LOT SEG HYLLE: President Recep Tayyip Erdogan i det tyrkiske parlamentet tidligere denne uken, da hans parti AKP holdt gruppemøte. Erdogan fortalte om krigføringen i nabolandet Syria, og ble møtt med stående applaus fra sine egne. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Tyrkia: Hundrevis av krigsmotstandere fengslet

På hjemmebane hylles president Erdogan for krigføringen i Syria. De som ytrer seg kritisk, risikerer å bli fengslet for å spre terroristpropaganda. Også det som skrives på sosiale medier i utlandet, overvåkes av tyrkiske myndigheter.

Tyrkias militæraksjon i Syria er satt delvis på pause, men på mange måter er de viktigste målene allerede nådd: Erdogans krav for å gjennomføre en stillstand i krigføringen er at den kurdiske YPG-militsen må trekke seg ut av hele grenseregionen.

Krigføringen i nabolandet er populær blant et flertall av tyrkerne, men så er det heller ikke noe rom for å ytre seg kritisk: Det kan føre til at man får politiet på døren.

Det nøyaktige antallet mistenkte er ikke så lett å holde oversikt over. Men allerede den første dagen av Tyrkias militæraksjon inne i Syria kunne det tyrkiske innenriksministeriet rapportere om 120 personer som hadde blitt fengslet, anklaget for terrorpropaganda, etter å ha kritisert den tyrkiske krigføringen.

Sjekker kontoer i andre land

Under en pågående operasjon for å avsløre brudd på de strenge tyrkiske lovene for «sikkerhet på Internett» ble ytterligere 500 pågrepet på dag to av den tyrkiske aksjonen.

Denne uken meldte det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at ytterligere 186 personer ble arrestert, og 24 av dem fengslet, for å ha postet «kriminelle oppdateringer på sosiale medier».

BAKGRUNN: Den nye Syria-krisen kort forklart

PÅ BESØK HOS ERDOGAN: Her er generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, på besøk hos president Erdogan i forrige uke. Stoltenberg ba Tyrkia utvise forsiktighet, men fordømte ikke militæroperasjonen i Syria. Foto: TURKISH PRESIDENCY HANDOUT / TURKISH PRESIDENCY

En etterforskning av sosiale medier viser ifølge nyhetsbyrået at 840 personer hadde slike ulovlige oppdateringer. Men det er ikke bare i Tyrkia at tyrkiske myndigheter sjekker hva som skrives på nettet, for 62 av kontoene som det reageres mot, er drevet fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia, opplyses det.

I forkant av den forrige tyrkiske militæraksjonen i Syria, da man tok byen Afrin fra den kurdiske YPG-militsen i januar 2018, ble tyrkiske medier på forhånd advart mot å skrive kritisk om aksjonen. Beskjeden var tydelig: Mediene skulle bidra til patriotisme.

Den gang var det også en omfattende runde med arrestasjoner. Blant annet ble styret i den tyrkiske legeforeningen kastet i fengsel for å ha undertegnet et opprop om fred.

Redde for å uttale seg

VG har kontaktet flere tyrkiske organisasjoner som jobber med ytringsfrihet, men de vil bare uttale seg på bakgrunn. Den profilerte journalisten Andrew Finkel, som har bodd og jobbet med ytringsfrihet i Tyrkia i flere tiår, er likevel villig til å gi en kort kommentar:

– Det er verdt å merke seg at også medier som vanligvis er i opposisjon til regjeringen, denne gangen har lagt seg på en patriotisk linje. Det er svært lite uenighet å spore i den offentlige debatten, og det lille som er av dissens blir slått hardt ned på, sier Finkel til VG på telefon fra Istanbul.

Blant de første som ble arrestert i forrige uke, var redaktør Hakan Demir i den opposisjonelle avisen Birgun. Han var en kjent kritiker av president Recep Tayyip Erdogans regjering.

PÅGREPET: En kvinnelig demonstrant ble pågrepet av sivilkledd politi under en mindre demonstrasjon i Istanbul på søndag. Foto: Akin Celiktas / AP

Amnesty-sjef: Paranoid kamp

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty-Norge, var i Tyrkia i forrige uke, for å følge de pågående rettssakene mot menneskerettsarbeidere. Der ble han slått av følelsen av frykt for å snakke fritt.

– Da jeg spurte hva folk synes om at det tyrkiske militæret sto klare til å krysse inn i Syria, ble det helt stille rundt bordet. Så minnet én meg på at de elleve fra Legeforeningen fortsatt sitter bak murer for å ha ytret seg kritisk i forrige runde, sier Egenæs til VG.

– Arrestasjonene viser hvordan dette regimet fører en beinhard og paranoid kamp mot alle som ikke mener det samme som dem. Vi må ikke slutte å bli forferdet over det som skjer i Tyrkia, fortsetter han.

UPOPULÆR I BEIRUT: I nærliggende Libanon er det demonstrasjoner mot Erdogan og den tyrkiske militæraksjonen i Syria. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Også i assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Gunnar M. Ekeløve-Slydal er bekymret over arrestasjonene i Tyrkia.

– Etter at Syria-intervensjonen startet har tyrkiske myndigheter intensivert overvåkning av sosiale medier i Tyrkia. Hundrevis av personer er blitt arrestert etter å ha kritisert intervensjonen. De risikerer flere års fengsel for å ha støttet kurdisk terrorisme, sier han.

Han påpeker at blant de arresterte er medlemmer av opposisjonspartier som det prokurdiske HDP og et islamsk opposisjonsparti. Ifølge innenriksminister Suleyman Soylu, har man funnet mer enn 500 straffbare innlegg på sosiale medier.

– Disse arrestasjonene er del av en omfattende trend hvor man fengsler personer for kritiske ytringer, og er klart i strid med Tyrkias internasjonale forpliktelser, sier Ekeløve-Slydal.

PS: President Erdogan får støtte til militæraksjonen fra et flertall av de tyrkiske partiene. Det klare unntaket er kurdiskvennlige HDP. Flere av partiets ordførere er den siste uken blitt fengslet for å ha kritisert krigføringen i Syria.

