Stjerner tar til sosiale medier etter politivold

LeBron James og Snoop Dogg er blant dem som tyr til sosiale medier etter at politivold førte til at en afroamerikansk mann døde. Førsteamanuensis mener folk ikke blir overrasket lenger.

George Floyd ble arrestert utenfor en dagligvarehandel i Minneapolis i Minnesota. Politimannen som la ham i jern, satte kneet i nakken på Floyd slik at ikke lengerfikk puste.

Til tross for at politimannen, og tre av hans kolleger, umiddelbart ble sagt opp, oppsto det store demonstrasjoner i byen tirsdag kveld.

I kjølvannet av hendelsen har flere store navn gått ut i sosiale medier for å hedre Floyd – og for å kritisere myndighetene.

LeBron James blir ansett som en av tidenes beste basketballspillere.

James bruker et bilde av Colin Kaepernick hvor han kneler under nasjonalsangen ved siden av politimannen som nå har mistet jobben som følge av dødsfallet.

Kaepernick startet bevegelsen hvor man kneler under nasjonalsangen i idrettsarrangementer for legge fokus på nettopp overdreven politivold mot afroamerikanere.

Calvin Broadus Jr. – bedre kjent som Snoop Dogg – følger i LeBron James’ fotspor.

– Er ikke nok

Reaksjonene på Floyds dødsfall er mange, det vises blant annet under emneknaggene #JusticeForGeorgeFloyd og «ICantBreathe.

Men Floyds familiemedlemmer har uttalt seg om de mener om situasjonen.

– Det er ikke nok at de kun har fått sparken. De kunne gjort alt annet enn å sette kneet i nakken hans, de behandlet ham verre enn et dyr, sier Philonise Floyd, broren til George, til CNN.

Kusinen deres Tera Brown understreket videre i samme intervju at å gi politimennene sparken er en god start, men det må mer til.

– Vi ønsker å se rettferdighet for vår familie. Vi ønsker å se dem bli tiltalt for mord, fortsetter Tera Brown til kanalen.

– Ingen blir overrasket lengre

Mange drar paralleller mellom George Floyds død og Eric Garner, som også ble kvelt av politimenn, en hendelse som også skapte store demonstrasjoner.

– Black Lives Matter-bevegelsen kommer nok til å få ny giv på det lokale plan – det ser vi i hvert fall i Minneapolis der de tar til gatene, sier Deborah Lynn Kitchen-Døderlein til VG.

Amerikaneren er førsteamanuensis i amerikanske studier ved Universitetet i Oslo og har bodd flere år i Minneapolis. Til tross for engasjementet tror hun ikke dette vil føre til en stor endring i samfunnet.

– Dessverre skjer dette så ofte at ingen blir overrasket lenger. Når det gjelder valget, er det så lenge igjen at folk kommer til å glemme denne hendelsen når de skal stemme i november. Jeg er redd for at det kommer flere lignende hendelser før dette også. I tillegg så har svært mange allerede bestemt seg for hva de vil stemme, sier hun til VG.

Se hendelsen med politimannen og Floyd her:

Krever FBI-etterforskning

President Donald Trump har foreløpig uttalt seg om situasjonen, mens demokratenes presidentkandidat Joe Biden krever en grundig etterforskning fra FBI.

– Han fortjente bedre, og familiens hans fortjener rettferdighet. Jeg er takknemlig for den raske reaksjonen hvor politimennene fikk sparken – men FBI må gjennomføre en grundig etterforskning, skrev presidentkandidaten på Twitter.

