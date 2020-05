BORIS JOHNSONS RÅDGIVER: Dominic Cummings utenfor statsministerboligen 2. mai. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Opposisjonen ber om forklaring etter at Boris Johnson-rådgiver skal ha brutt regjeringens coronaregler

Statsminister Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings fikk tilsnakk av politiet etter at han skal ha reist til foreldrenes hjem i Durham.

Til tross for strenge regler om nedstengning forlot Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings London og reiste til sine foreldre i Durham, nordøst i England, mens han hadde symptomer på covid-19, melder avisene The Guardian og Mirror.

Nå reagerer opposisjonspartietene: Labour spør om Cummings anser seg selv for å stå over loven og har bedt om en rapport, mens Liberaldemokratene sier saken kan bli til et spørsmål om Cummings må trekke seg.

Politiet i Durham har bekreftet at de fikk et tips om at Cummings hadde kommet til byen fra London 31. mars og at de fikk opplyst at han hadde plassert seg selv i isolasjon i en del av huset da de tok kontakt med eierne.

– I tråd med veiledningen fra myndighetene, forklarte vi til familien hvilke retningslinjer som gjaldt for selvisolasjon, og gjentok rådene rundt reiser, sier politiets talsperson.

Senere ble Cummings sett i nærheten av huset med et lite barn, som en antar er hans sønn.

Statsministerens kontor i England opplyste i slutten av mars at Cummings var i selvisolasjon med symptomer på smitte av coronavirus. Statsminister Boris Johnson var også smittet og endte med å bli innlagt på intensivbehandling på sykehus.

Regjeringens beskjed til befolkningen på denne tiden var at de ikke skulle besøke familiemedlemmer de ikke bodde sammen med, skriver Faily Telegraph.

– Det britiske folk forventer ikke at det skal være en regel for dem og en annen for Dominic Cummings. Statsministeren må gi en rask forklaring for dette, sier en talsmann for Labour.

To andre framstående tjenestemenn, Storbritannias sjefsepidemiolog Neil Ferguson og helsedirektør i Skottland, Catherine Calderwood, har allerede måtte trekke seg fra sine stillinger etter brudd på coronareglene.

Statsminister Boris Johnsons kontor har foreløpig ikke svart på avisen Daily Telegraphs henvendelse om saken.

Publisert: 23.05.20 kl. 03:43

