Beslagla over 1000 skytevåpen fra villa i Los Angeles

Etter et anonymt tips fant politiet store mengder våpen de mistenker skulle selges ulovlig.

Oppdatert nå nettopp







I et raid onsdag beslagla politiet over 1000 skytevåpen fra en stor villa i Los Angeles , melder nyhetsbyrået AP.

Politiet skal frem til eiendommen etter å ha fått et anonymt tips om ulovlig våpenproduksjon og våpensalg i Holmby Hills, et finere område nær Bel Air, forteller talsmann Mike Lopez i Los Angeles-politiet til Los Angeles Times.

Videobilder viser at politiet går gjennom en rekke våpen på eiendommen, og man kan se både rifler og pistoler liggende utover. Politiet fant også store mengder ammunisjon på stedet.

– Det er åpenbart mye. De kommer til å være der lenge, kanskje også i morgen, sier Lopez til avisen.

CBS Los Angeles skriver at en mann ble pågrepet av etterforskere på stedet, og at han er mistenkt for å være i besittelse av, i tillegg til å produsere og selge våpen . Operasjonen var et samarbeid mellom LA-politiet og Byrået for alkohol, skytevåpen og eksplosiver (ATF).

Publisert: 09.05.19 kl. 05:12 Oppdatert: 09.05.19 kl. 05:24