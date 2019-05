Politibetjent arrestert for å ha ansatt leiemorder – lurt av FBI

En kvinnelig politibetjent i New York er mistenkt for å ha forsøkt å ansette en leiemorder til å ta livet av sin tidligere ektemann og en tenåringsjente.

Valerie Cincinelli (34) har tidligere blitt kåret til «Månedens politibetjent» og har vært ansatt i politiet i 12 år. Nå er hun mistenkt for å ha forsøkt å få ta livet av sin tidligere ektemann ved å hyre en leiemorder, skriver flere medier, blant annet CNN og NBC.

Ifølge påtalemyndigheten hadde hun to mål: Å ta livet av sin fraseparerte ektemann og en mindreårig jente. Noen medier skriver at jenta er ektemannens datter, men dette er ikke bekreftet.

Påtalemyndigheten mener de har overveldende bevis mot den erfarne politikvinnen i New York. Ifølge rettsdokumentene betalte hun en informant i politiet for å hyre en leiemorder. Informanten varslet politiet, skriver CNN.

I månedene før informanten kontaktet politiet planla de to sammen hvordan drapene skulle gjøres for at de selv skulle slippe unna mistanke.

Lurt i felle

Informanten fra politiet skal ha gått med på å være leiemorder overfor Cincinelli, samtidig som han i hemmelighet planla å varsle politiet.

Mannen skal ha blitt betalt 7000 dollar, om lag 60.000 kroner, i gullmynter for de avtalte drapene.

Informanten som mottok betalingen tok opp samtalen, der det blant annet blir diskutert hva Cincinellis alibi skal være når hennes fraseparerte ektemann blir funnet drept.

Ifølge CNN skulle drapet skje på en slik måte at det så ut som et ran. I tillegg skulle leiemorderen kjøre over den mindreårige jenta med en bil.

Informanten skal ha latt som om han gjennomførte drapene, for så å oppsøke Cincinelli med dødsbudskapet. Han skal ha tatt opp denne samtalen på lyd. Hun skal også ha fått sett bilder som angivelig viste den døde ektemannen, men som i virkeligheten var falske.

I rettsdokumentene går det frem at Cincinelli ønsket disse bildene slettet, slik at det ikke fantes bevis.

Cincinelli er for øyeblikket varetektsfengslet uten mulighet til kausjon.

– Bevisene i denne saken er overveldende, sier statsadvokat i Brooklyn, Richard Donoghue, til New York Post.

Mannens advokat, Matthew Weiss, sier dette til avisen:

– Han har det bra. Åpenbart er han litt forskrekket, men etter forholdene har han det bra.

Publisert: 19.05.19 kl. 10:02