PÅ VEI UT: Avisen The Times melder at May vil kunngjøre sin avgang fredag. Foto: Toby Melville / Reuters

Theresa Mays tidligere rådgiver: – Vil bli husket som en som prøvde

LONDON (VG) Theresa Mays dager i Downing Street går mot slutten. Hennes eks-rådgiver Will Tanner beskriver henne som en utmerket leder som begikk en skjebnesvanger tabbe. Det var starten på slutten.

Helt siden Theresa May ble statsminister for snaue tre år siden har hun vært drevet av én sak: Å levere på brexit-folkeavstemningen. Få Storbritannia ut av EU. Nå ser det ut som hun blir ofret mens brexit er en leksikon-tykk bok der siste side ikke er skrevet.

Nok er nok, sa mektige stemmer i partiet hennes denne uken, etter at hun åpnet for en ny folkeavstemning. I valget mellom det og brexitavtalen hennes håpet May at Underhuset ville stemme ja til avtalen, skriver britiske medier. Den har blitt stemt ned tre ganger i år.

Men taktikken funket ikke. Torsdag meldte The Times at May vil kunngjøre sin avgang fredag, og at hun blir sittende til en etterfølger er klar.

– Hun var sterk og stabil, men så ødela hun alt, sier Will Tanner til VG.

Han var Mays rådgiver fra 2013 til 2017. «Boss» kalte de henne. Først da hun var innenriksminister, senere da hun ble statsminister. I Downing Street var han hennes rådgiver i helse, utdanning og boligpolitikk.

MAY-RÅDGIVER: Will Tanner var rådgiveren til Theresa May i perioden 2013 til 2017. Foto: RICHARD GARDNER/REX/SHUTTERSTOCK

VG intervjuet Tanner noen uker før den siste utviklingen – også da gikk spekulasjonene om når Theresa May går av. Da hadde EU gitt henne enda en brexit-utsettelse, den andre på kort tid. De som var klare for å kaste henne snakket høyere.

Starten på slutten

Tanner mener starten på slutten for May var 18. april 2017. I ukene før sa hun igjen og igjen at hun ikke ville holde valg, et såkalt snap-election. Så brøt hun løftet. Helt ut av det blå annonserte hun valg i Storbritannia.

– Den beslutningen var fatal for henne. Det konservative partiet hadde allerede flertall i Underhuset, men så ble det valg likevel. Det ble oppfattet som at hun ville samle mer makt i Underhuset til sitt parti. Frem til da hadde hun et fantastisk rykte på seg. Hun satte landet og politikk foran partiet sitt, og ble sett på som ærlig og pålitelig, sier Tanner.

– Jeg var ikke med på beslutningen men sa til folk som var i rommet med henne at det var en forferdelig dårlig idé.

EKTEMANNEN: Philip May er ektemannen til Theresa May. Han holder også en lav profil og er privat. Paret er barnløse, noe Theresa May har sagt er trist. Her forlater de stemmelokalene etter å ha stemt i Europa-parlamentsvalget. Foto: Frank Augstein / AP photo

Valgkampen startet bra. De konservative lå skyhøyt på målingene i forhold til Jeremy Corbyn og Labour, men i løpet av valgkampen ble gapet tettet. I en periode ble Jeremy Corbyn sett på som frelseren i britisk politikk. Valgnatten 8. juni kom det knusende resultatet.

Labour fikk 30 nye seter og Theresa May hadde mistet flertallet i Underhuset. Med en sterkere opposisjon ble brexit-forhandlingene enda tøffere.

Bare timer etter at valglokalene stengte leverte Tanner sin oppsigelse til Theresa May. To andre rådgivere pakket også sakene og forlot Downing Street. «Boss» hadde mistet tre av sine nære rådgivere.

Ekstremt privat og nervøs for pressen

Tanner beskriver May som en utmerket leder. Et arbeidsjern. Minst 14 timersdager hver dag. For briter er hun først og fremst politikeren og statsministeren Theresa May – privatlivet er privat.

I en periode var pressen opphengt i hvordan hun kledde seg, og hun har sagt hun er glad i å shoppe, men det blir ikke skrevet om lenger. Hun liker det ikke.

– Theresa syns det er dypt ukomfortabelt å gjøre offentlige opptredener, enten det er å møte pressen eller holde taler. Det er ikke hennes naturlige element. Hun kan føle seg fanget i settinger hun blir intervjuet og bekymre seg for neste spørsmål. Det frustrerer journalister og blir heller ikke god TV, sier Tanner.

OPPOSISJONEN: Labours Jeremy Corbyn har gitt Theresa May sterk motstand i Underhuset. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

23. juli 2018 ble det tydelig hvor ukomfortabel May kan bli blant folk:

– Du har en veldig stressende jobb. Hvordan klarer du det, og hvordan kobler du av? spør en fabrikkarbeider i Newcastle. 50 personer står og sitter i en sirkel rundt henne. TV-kameraene ruller.

– Hmm, vel. Det er mye en kan gjøre. Jeg liker å gå turer ... gå turer, mannen min og jeg går turer når vi kan, også i ferier. Jeg liker å lage mat ... som er en fordel fordi du kan også spise maten, ikke bare ... lage den, sier May og stirrer blankt i kamera.

Hele tiden klør hun seg på høyre lillefinger. Personen som er kjapp i replikken i Underhuset er forsvunnet. Så sier hun:

– Jeg har 150 kokebøker. Jeg har, jeg liker ... hvis jeg har tid, er det noen som har hørt om serien NCIS? Hun strammer munnen flere ganger. – Jeg liker å se NCIS når jeg kan, sier hun og biter underleppen.

Hun gir fra seg et lite sukk før videoen på YouTube slutter. Blikket skriker «få meg ut herfra».

Mest komfortabel er hun når hun snakker i Underhuset. Da er hun på hjemmebane, sier Tanner.

– Hun er ikke en sosial person. She’s not a person who wears her heart on the sleeve. Det gjør at folk syns hun er vanskelig å lese. En gal oppfatning mange har av henne er at hun er kald og vanskelig, men hun er bare veldig reservert.

– Syns du hun var vanskelig å lese?

– Jeg hadde samme oppfatning som folk da jeg møtte henne. Jeg skrev noen taler for henne og syns det var vanskelig å fange opp språket hennes. Hun holder seg til saken fremfor å prøve å bli venner med publikumet.

Slo hodet i bordet flere ganger

Folkeavstemningen om brexit i 2016 ble for mange briter en avstemning for eller mot strengere innvandring. Nigel Farage, som den gang ledet United Kingdom Independence Party (UKIP), fokuserte nesten utelukkende på innvandring og å stenge grensene. Budskapet gikk rett hjem blant arbeiderklassen i Storbritannia.

Som innenriksminister mellom 2010 og 2016 var strengere innvandring også en av Theresa Mays utpekte områder, og når hun ikke lyktes ble hun frustrert.

IKKE TRYGG: Theresa May syns det er dypt ukomfortabelt å gjøre offentlige opptredener, enten det er å møte pressen eller holde taler, forteller rådgiveren hennes. Foto: RUSSELL CHEYNE / POOL

I et møte om å innføre strengere kontroll og få på plass ny infrastruktur for å stanse illegal innvandring fra Calais i Frankrike til Dover sør for London fikk hun vite at arbeidet var forsinket.

Will Tanner var til stede og så det som skjedde:

– Da hun fikk vite at arbeidet tok to måneder lenger, og folk fortsatt kom over grensen slo hun hodet i bordet en eller flere ganger i ren frustrasjon. Så så hun strengt på dem som var i rommet – she looked dead into their eyes – hva skal du gjøre for å fikse det? spurte hun. Hun blir veldig frustrert når folk ikke gjør jobben sin.

Etter å ha sett hvordan May jobber og tenker i fire år er Tanner klar på at hun ikke er drevet av ideologi. Hun former politikken ut ifra bekymringer blant vanlige briter. Det er det som driver henne politisk, forteller han.

– Sannheten om dette landet er at folk flest er skeptiske til innvandring og ønsker mindre av det. Så å si alle målinger viser det, spesielt etter 2004. Fri arbeidsinnvandring fra EU-land rammet spesielt de i jobber med lav inntekt og lav utdanning, men politikere har ikke nok fokus på det som bekymrer vanlige briter, sier han.

FATTIGDOM: En hjemløs person i Windsor vest for London. I 2018 gav May 100 millioner pund til prosjekter som kan hjelpe hjemløse. Foto: NEIL HALL / EPA

Rekordmange fattige

Under Theresa Mays styre har flere og flere briter blitt fattige. En FN-rapport som ble presentert denne uken beskriver en dyster fremtid for Storbritannias barn: I 2021 vil nærmere førti prosent av britiske barn vokse opp i fattigdom. Det er over fire millioner barn. Å se en hjemløs person sove i gater i London og andre byer er alminnelig. I vinter døde rekordmange hjemløse i Manchester.

May sa tidligere i år at hun vil styrke økonomien for de fattigste og jobbe for at arbeidsledigheten forblir lav. Hun har også gitt 100 millioner pund til prosjekter som kan hjelpe hjemløse.

Snart tar noen andre over for henne, og blant de tyve kandidatene som har meldt seg på racet er det flere kjente navn, blant annet Boris Johnson.

– Hvordan vil May bli husket?

– Hun vil bli husket som en som prøvde og prøvde. Folk vil huske henne som skikkelig og verdig. Selv om avslutningen hennes kanskje ikke blir det mistenker jeg at folk om noen år vil se tilbake på henne på den måten, sier Will Tanner.

