Taiwan sier ja til likekjønnede ekteskap

Taiwan er først ut i Asia med legalisering av ekteskap for likekjønnede par etter at et flertall av de folkevalgte har stemt ja.

Flertallet blant de folkevalgte sa fredag ja til å vedta loven. Den lar likekjønnede par inngå permanent partnerskap. Deretter kan parene søke myndighetene om å registrere seg som gifte.

Taiwan har tatt «et stort steg mot ekte likhet», uttalte president Tsai Ing-wen fredag etter vedtaket.

Flere hundre demonstranter hadde samlet seg i regnværet utenfor parlamentsbygningen for å vise sin støtte for legalisering av likekjønnede ekteskap. Debatten har splittet Taiwan den siste tiden.

Høyesterett i landet har slått fast at å ikke tillate likekjønnede ekteskap vil være et brudd på grunnloven. Dommerne ga de folkevalgte frist til 24. mai før de måtte gjøre lovendringer, ellers vil en legalisering rett og slett tre i kraft umiddelbart neste fredag, uttalte høyesteretten.

Før fredagens hektiske debatt lå tre lovforslag på bordet.

Fredag er for øvrig verdens internasjonale dag mot homofobi, transfobi og bifobi.

Da velgerne på Taiwan gikk til valg i fjor, stemte de samtidig rundt temaet og sa i folkeavstemningen i november nei til å åpne for likekjønnede ekteskap, men avstemningen var ikke bindende.

Forslaget om at ekteskap juridisk kun skal anerkjennes mellom en kvinne og en mann fikk støtte fra mer enn seks millioner. Det var langt mer støtte enn forslaget om å åpne for likekjønnede ekteskap.

Taiwan har over 23 millioner innbyggere.

