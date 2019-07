TILHENGERE: «Vårt hjemland» spiller på misnøye og frykt, og har støtte i ulike lag av befolkningen. Foto: Helge Mikalsen

Ytre høyre i Ungarn mobiliserer - vil sende rombefolkningen i Sibir-fengsel

TÖRÖKSZENTMIKLÓS (VG) Tilhengerne jubler når den høyreekstreme politikeren Laszlo Toroczkai advarer mot det han kaller sigøyner-terror. Bare noen kilometer unna minnes byens rombefolkning rasist-drapene på seks romfolk for ti år siden.

Med et fast håndtrykk og et vennlig smil utdyper Toroczkai det han, og det nystartede partiet hans, står for. Det er en gjengs oppfatning at han fører en politikk så langt til høyre at den har islett av brunt i seg.

– Dette er ikke Vest-Europa. Dere er i Ungarn nå. Og når jeg oppildner mine meningsfeller så er det fordi, det ungarske folket føler seg truet av sigøyner-terroren, sier Toroczkai til VG.

Når lederen for det siste innslaget på den ytterste høyrefløyen i ungarsk politikk, partiet «Vårt Hjemland», snakker om romfolket, bruker han konsekvent sigøynere i omtalen av dem som utgjør ti prosent av Ungarns befolkning på rundt ti millioner mennesker.

Laszlo Torczkai har gjort kampen mot romfolket til sin fanesak for å få støtte blant ungarske nasjonalister. Foto: Helge Mikalsen

Vil sende romfolk til Sibir

Det er en broket gjeng av tilhengere som henger rundt i parken i Törökszmiklos for å bivåne og lytte til den ytre-høyre populisten

Svartkledde muskelbunter i trange T-skjorter, eldre mennesker og ungdommer i hettegensere. De som lar seg forføre klapper og jubler frenetisk. Andre står bare og lytter til en appell som bærer mer preg av å være skremselspropaganda enn av politiske realiteter.

Et av forslagene til «Vårt hjemland»-lederen er å sende romfolk og kriminelle til fengsler i Sibir.

– Om vi kommer oss i regjering ved valget i 2022 skal vi presentere en «tredje vei». Blant annet skal kriminelle, de som forsvarer sigøynernes rettigheter og antifascister, sendes til fengsler i Sibir. Og når de kommer tilbake derfra, tør de ikke lenger å angripe uskyldige ungarere, roper Toroczkai ut over folkemengden.

– De liberale partiene ønsker ikke å forsvare landet, de vil ha Ungarn inn i et europeiske Forente Stater. Det skal vi sørge for ikke skjer, sier Toroczkai, mens han stadig vekk må hilse på tilhengere og får klapp på skulderen for å snakke så åpent og direkte.

– Du var selv en av lederne i Jobbik, det ytre høyre partiet som skremte både ungarere og folk i flere land med sin brutale fremferd. Kan du fortelle oss hvem som er det du kaller de liberale kreftene i ungarsk politikk?

– La meg heller si hvem det er som har sviktet det ungarske folket. Jobbik sitter helt stille og lar det skje at andre prøver å ta over landet vår. For noen få frrinter har de forrådt Ungarn og ungarerne. Det har glemt røttene våre. Og når det gjelder regjeringspartiet Fidesz så snakker de om immigrasjon og alt den fører med seg. Muslimene skal selvsagt stoppes. Men hva har Fidesz gjort med faren som sigøynerne i Ungarn utgjør, spør Toroczkai retorisk.

NASJONALIST: Tatoveringer som symboliserer hva nasjonalister står for, er felles i de høyreekstreme miljøene i Ungarn. Foto: Helge Milalsen

Det er er kommet langt flere til i løpet av talen. Et hundretalls politifolk er kommet fra bakgaten og et tilsvarende antall motdemonstranter og antifascister med store plakater med bilder fra folkemordet på romfolket under 2. verdenskrig.

– Disse grusomme menneskene skal ikke få lov til å ødelegge livene til uskyldige minoriteter. De sprer løgner og dikter opp historier om hvordan romfolket lever og oppfører seg, sier Sabrine Abdallah-Magdy, aktivist og jusstudent.

MOT-DEMONSTRANT: Jusstudenten Sabrine Abdallah-Magdy frykter hetsen mot romfolket kan ende med planlagte drap, slik forholdene var for ti år siden. – Det må vi sørge for å stoppe, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Seks personer ble drept

Samtidig som «Vårt Hjemland» lederen, Laszlo Toroczkai, tordner mot «sigøynerne» holder et tusentalls mennesker fra byens rombefolkning en minnemarkering for seks mennesker som ble drept fra ytterliggående høyreekstremister for ti år siden. Blant de drepte var en fire år gammel gutt.

Fire personer ble arrestert og senere dømt til til lange fengselsstraffer for det retten slo fast var en serie planlagte rasistiske drap på romfolk i Ungarn.

– Dette må aldri få skje igjen, sier en romkvinne mens hun gråtkvalt ser på bildene av ofrene for rasistdrapene for ti og elleve år siden.

Det er en alvorstynget samling av mennesker fra rom-befolkningen som alle vet hvorfor det ekstreme høyrepartiet, «Vårt hjemland» har valgt deres by til å advare mot det de hevder er «sigøynerterror».

KONTROLL: Ungarsk politi grep umiddelbart inn da noen av de svartkledde nasjonalistene ville angripe motdemonstranter. Foto: Helge Mikalsen

Noen uker tidligere hadde en mann, angivelig i narko- eller alkoholrus og uten noen grunn, ha skamslått to personer inne i en tobakksbutikk i Törkszentmiklós. Dramatikken ble filmet og lagt ut på nettet. Etter at mannen ble arrestert kom det, ifølge ungarsk presse, fram at mannen nylig var arrestert for et en lignende hendelse, men deretter løslatt.

– Mannen var, i tillegg til å være ruset, mentalt syk og han tilhørte romfolket her i byen. Dette ble fanget opp og brukes, eller kanskje heller misbrukes av de høyreekstreme i «Vårt hjemland». Saken underbygger hatretorikken som er med på å piske opp stemningen mot rom-befolkningen i Törökszentmiklós. Derfor er jeg sterkt imot at de skal komme hit til byen sammen med de militante høyreekstreme som støtter dem, sier byen borgermester Imre Markot til VG.

POPULÆR: Laszlo Toroczkais nye parti, «Vårt hjemland», tiltrekker seg voldelige elementer fra de ekstreme miljøene som tidligere fant sitt politiske hjem i Jobbik Foto: Helge Mikalsen

– Det europeiske demokratiet i fare

Tilbake på stedet der Toroczkai holder tale flekser noen av de svartkledde mennene muskler og prøver og gå løs på motdemonstrantene, men blir effektivt stoppet av politifolkene.

– EU og resten av verden være oppmerksomme på hva som skjer i Ungarn. Hatet mot minoriteter, den ekstreme propagandaen og den voldelige oppførselen fra folk på ytre-høyre, er ikke bare en trussel mot oss, men også mot resten av Europa. Statsminister Viktor Orbán viser vei for de antiliberale kreftene i Europa, og fascistpartier som «Vårt Hjemland» er med på å presse Orban lenger ut på høyrekanten. Det europeiske demokratiet er i fare, sier lederen for det liberale partiet, Momentum, Daniel Berg.

Han deltar i en fredelig markering mot «Vært Hjemland» utenfor politisperringene.

– Vi ønsker ikke å skape konfrontasjoner. Det vil bare Toroczkai og hans politisk ekstreme tilhengere tjene på, sier Berg.

FRYKT: – Rom-folket her i byen frykter naturlig nok at noe skal skje når ekstreme nasjonalister driver med skremselspropaganda mot oss. Selv er jeg sønn av Gud og er ikke redd for noe eller noen, sier Vince Szava, talsperson for Rom-befolkningen i Ungarn. Foto: Helge Mikalsen

Lever i frykt

En av de nasjonale lederne for romfolket i Ungarn, Vince Szava, sier at de er redde for hva som kan skje etter historien med den mentalt syke mannen.

– Svarte biler har de siste dagene kjørt sakte rundt i byen. Det høyreekstreme miljøet benytter seg alle midler for å skremme oss. Frykten for hva som kan skje er der hele tiden, men jeg er glad for at ungarsk politi foreløpig ser ut til å ta dette på alvor. Vi stoler på dem, men likevel er det tegn på at de ekstreme høyrekreftene har innledet en hellig krig mot romfolket, både i Ungarn og i våre naboland, sier Szava.

ALDRI MER: Rom-befolkningen er en minoritet som er diskrimineres i flere østeuropeiske land. Her hedres minnet om de seks fra romfolket som ble myrdet av ungarske nasjonalister for ti år siden. Foto: Helge Mikalsen

Romorganisasjonen Roma Informal Educational Foundation jobber for å skape forståelse og innsikt mellom ungdom fra romfolket og etniske ungarere.

– Vi inviterer oss rundt til skoler og arbeidsplasser. Snakker om romfolkets tradisjoner og historie. Og vi arrangerer sightseeingturer inn i de bydelene hvor romfolket bor i Budapest. Oppfatningen av at vi bor i slumområder, eller skaper slum der vi bor, er en myte som vi er nødt til å avlive, sier Szilvia Sznasi som leder organisasjonens avdeling for utdanning

Hun forteller at rundt ti prosent av befolkningen i Ungarn tilhører romfolket, men at mytene om at romfolk ikke ønsker å arbeide, studere eller at kriminalitet nærmest er synonymt med det å tilhøre rombefolkningen, er til hinder for en integrering mellom minoriteten og det ungarske storsamfunnet.

INTEGRERING: Szilvia Sznasi arbeider for at etniske ungarere får informasjon om Rom-folket som utgjør ti prosent av befolkningen. – Vi må avlive mytene om hverandre, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

– En hovedoppgave for oss er å få bukt med den hat-retorikken som spres blant ungarske ungdommer, få folk til å forstå at vi er ungarere så gode som noen, at vi har levd i dette landet i århundrer. Mangel på penger og støtte fra regjeringen og segregering er noen av årsakene til at forholdene er blitt slik de er i dag, spesielt i skolene. Roma-kultur og fattigdom er ikke det samme, sier Szilvia Sznasi.

Publisert: 06.07.19 kl. 01:31