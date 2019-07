UTEN BOM: Dette er overgangen der lettbanetoget og en norsk familie kolliderte lørdag. Røde kryss, varseltrekant, røde, blinkende lys og lydsignal skal varsle om at toget kommer. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Christopher (23) hjalp mor og datter ut av ulykkesbilen i Danmark

Christoffer Damsgaard Fuglsig (23) var den første på ulykkesstedet da to nordmenn mistet livet i en togulykke i Danmark lørdag. – Jeg er rystet og sjokkert, sier han til VG.

Synne Eggum Myrvang

Live Vedeler Nilsen

Nå nettopp







Lørdag mistet to nordmenn livet i en trafikkulykke i Djursland i Danmark. De var del av en familie på fire som kolliderte med et lettbanetog på en jernbaneovergang. En mann (34) og hans sønn (7) døde, mens moren (32) og datteren (6) havnet på sykehus. De har ikke alvorlige skader.

BAKGRUNN: To nordmenn omkom i Danmark

VG har snakket med Christoffer Fuglsig (23), som var den første på ulykkesstedet. Han var passasjer på toget da det smalt.

– Jeg hørte plutselig et kraftig smell, og registrerte at vi hadde truffet en bil, men hadde først fokus på togføreren og de andre passasjerene. Da jeg forstod at ingen var skadet om bord, løp jeg ut til bilen. Den lå noen hundre meter unna der jeg var, på siden.

Fuglsig var den første til å ankomme bilen, og fikk hjulpet først datteren og så moren ut av bilen. Etter hvert kom det andre løpende til, og sammen forsøkte de å hjelpe også sønnen og faren i familien fram til ambulansen ankom. De var vitne til at livene til de forulykkede ikke var til å redde.

– Jeg er rystet og sjokkert over det som har skjedd. Samtidig er jeg glad for at jeg reagerte raskt og gjorde det som skulle til.

les også Nabo om ulykkesovergangen: – Lysene har ikke virket

Fuglsig har også skrevet et Facebook-innlegg om sin opplevelse. Der skriver han at hans tanker går til togføreren og familien, som et lyn fra klar himmel har mistet to familiemedlemmer. «En tragisk og urettferdig ulykke, som har rammet en intetanende familie. Jeg er dypt sjokkert», skriver han.

REDNINGSMANN: Christoffer Damsgaard Fuglsig (23) kom først til ulykkesbilen. Foto: Privat

Toget kjører igjen i dag

Lettbanetoget kjører på skinnene igjen i dag.

– Det er fordi sikkerheten er tilstrekkelig etter dansk standard, sier lettbanedirektør Michael Borre til Jyllands-Posten.

Overgangen var merket med varseltrekant, kryss, blinkende lys og lydsignal, men ingen bommer. De var planlagt oppført, og skulle være på plass innen 1. oktober. Det gjelder bommer på overganger langs hele strekningen, som er mellom Århus og Grenaa.

Hvorvidt lysene og lydsignalet fungerte var et spørsmål, men lettbanedirektøren sier til avisen at undersøkelsene inntil videre ikke vitner om signalfeil.

– Reglene er at det skal være lys og lyd, og overgangen har vært sikker i den forstand at den er godkjent. Noe mer vil jeg ikke uttale meg om før jeg får rapporten fra havarikommisjonen, sier han.

Borre forklarer at avgjørelsen om å igjen trafikkere strekningen søndag er basert på testkjøring og rådgivning fra havarikommisjonen.

VIRKET DET? Dette skiltet skal lyse rødt når man ikke kan kjøre over togskinnene. Foto: Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix

Publisert: 07.07.19 kl. 21:06