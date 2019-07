SJOKK: Max Schrems i 2011, med bunken han fikk da han ba om sine personlige data fra Facebook. Det ble starten på en mangeårig kamp, som nå skal avgjøres av EU-domstolen. Foto: DIETER NAGL / AFP

Unik sak for EU-domstolen: Max kan felle Facebook

Den unge østerrikske advokaten og aktivisten Max Schrems og tekno-gründer Mark Zuckerberg er neppe venner på Facebook. Denne uken behandler EU-domstolen Schrems sak mot verdens største sosiale nettverk. Vinner han, kan Facebooks forretningsmodell være død.

Det er mulig Facebooks advokat på personvern angrer litt på den eplekjekke stilen og manglende respekten han viste for europeisk personvern, da han holdt en gjesteforelesning på Santa Clara universitet i Silicon Valley i 2011.

En av tilhørerne var den 23 år gamle østerrikske -jus-studenten Max Schrems. Han ble både overrasket og opprørt over advokatens manglende respekt for Europas strenge personvernlover.

MANGE SAKER: Utallige klager og saker er fremmet fra Max Schrems mot Facebook de siste seks årene, flere av dem har han vunnet. Her venter han på avgjørelse i EU-domstolen i Luxembourg i 2015. Foto: JOHN THYS / AFP

Davids kamp mot Goliat var i gang.

Schrems ba om å få utlevert sine personlige data fra Facebook, for bruke dem i en oppgave han skulle skrive.

Fikk 1222 A4-sider

Sjokkert mottok han 1222 A4-sider med informasjon om seg selv. Det avstedkom 22 klager mot Facebook for å ha brutt de europeiske personvernlover som han mente overkjørte hans rett til privatlivets fred.

Det sto ikke advokater i kø for å ta saken, og han måtte samle inn penger på internett for å betale regningen.

I åtte år nå har han jaget Facebook gjennom Europas rettssaler. Han mener de i strid med lovgivning om databeskyttelse, har lagret hans personlige opplysninger på servere i USA.

Gang på gang har han seiret – uten at Facebook har gitt etter. Nå er det Europas øverste domstol som skal avgjøre spørsmålet- som kan bli Facebook og andre amerikanske teknologigiganter sitt nemesis.

SNAKKET SAMMEN: Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, inviterte Max Schrems til Oslo for et par år siden. siden har de utvekslet mange erfaringer og gitt hverandre råd. Foto: Ole Walter Jacobsen

– Berører et større problem

En av dem Schrems har hatt dialog med, er Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

– Saken berører et større problem, nemlig om vi får det personvernet vi har krav på. Vi vet jo at personvernet står svakere i USA enn i EU, men at amerikanske selskap som Facebook og Google har forpliktet seg til å følge EU sine regler. Forbrukernes rettigheter er i fare når vi vet at Facebook og Google sannsynligvis ikke handler i tråd med det nye dataregulativet GDPR, sier Myrstad.

Edward Snowden sjokkerte verden i 2013, da han avslørte hvordan amerikanske myndigheter tvang teknologiselskaper til å gi amerikanske spioner tilgang til personlige data om millioner av mennesker over hele kloden, muliggjort av det omstridte programmet PRISM.

Avsløringen førte til tvil i EU om amerikanske selskap burde få fortsette overføring av persondata. Resultat:

EU-domstolen kjente i 2015 den da 15 år gamle datautvekslingsavtalen mellom EU og USA for ugyldig. Så ble det forhandlet frem en ny avtale, som gjorde datautveksling fortsatt mulig. Men også den er blitt kritisert.

Spørsmålet EU domstolen i Luxembourg nå vurderer er dette:

Hvis amerikanske selskaper fortsatt ikke kan garantere europeiske borgeres persondata, bør de da få fortsette å overføre dem?

PROTEST: Tyske demonstranter protestereri 2013 mot overvåkningsprogrammet PRISM, som NSA bruker. Foto: ROLAND HOLSCHNEIDER / DPA

Beinhard kamp

Etter at Schrems selv ble ferdig advokat, har han trukket Facebook for retten flere ganger i Irland, der selskapet har sitt europeiske hovedsete. I 2017 var han en av gründerne bak None of Your Business (NOYB), en europeisk, ideell organisasjon som vil jobbe aktivt for å beskytte retten til privatliv.

Forbrukerrådet er en av deres samtalepartnere og rådgivere.

EKSIL: Edward Snowden har ikke kunnet vende hjem til USA siden han varslet verden om overvåkningen amerikanske myndigheter driver med. Her på link fra Moskva under en konferanse om varslere i mars i år. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

NOYB vil bruke alt fra hackere til advokater i sin kamp mot teknologigigantene. Det nye dataregulativet i EU (GDPR) gjør det enklere for dem å lykkes i rettsapparatet, skriver de på sin hjemmeside.

I november i fjor klaget Forbrukerrådet Google inn for Datatilsynet, som igjen brakte saken videre til det irske datatilsynet, der saken skal behandles fordi de innklagede selskapene har hovedkvarter der.

– Klagen tar utgangspunkt i at vi mener Facebook og Google manipulerer forbrukerne til å gi opp sitt personvern, forklarer Myrstad.

Bakgrunnen var en rapport utarbeidet i Norge, som også syv andre land brukte som bakgrunn for tilsvarende klage.

– Edward Snowden var databeskyttelsens Tsjernobyl. Debatten ble plutselig mer omfattende og bredere enn før, sa Schrems til Financial Times i fjor.

Fremdeles på Facebook

Max Schrems er fortsatt på Facebook, og har brukt den og andre sosiale medier flittig i forbindelse med sine søksmål. Han mener vi trenger dem.

PRIVATLIV: Facebook-gründer Mark Zuckerburg under en konferanse tidligere i år i San Jose, California. Foto: Tony Avelar / TT NYHETSBYRÅN

– Ny teknologi, som feks. sosiale nettverk er i seg selv geniale. Vi må bare komme misbruket til livs. Vi løser jo ikke problemer med matsikkerhet ved å slutte spise, sa han til Der Spiegel.

Hva kan så bli konsekvensen av en eventuell fellelse i EU-domstolen?

– Alt system for datautveksling vil bli rammet og kan påvirke hele den globale økonomien, sier Tanguy Van Overstraeten til Reuters. Han er personvernekspert i det multinasjonale advokatfirmaet Linklaters.

– Hvis teppet dras vekk under beina på firmaer, kan det få banebrytende konsekvenser, advarer Omer Tene, president i International Association of Privacy Professionals, til Politico.

Dom i saken er ikke ventet før senere i år.

Publisert: 10.07.19 kl. 15:20 Oppdatert: 10.07.19 kl. 15:38