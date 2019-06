Myndighetene hevder å ha avverget statskupp i Etiopia

Myndighetene i Etiopia hevder å ha avverget et forsøk på statskupp i en av regionene i landet. Landets forsvarssjef skal være skutt.

NTB

Nå nettopp







Etiopias statsminister Abiy Ahmed sa søndag på nasjonalt fjernsyn at landets forsvarssjef, Seare Mekonnen, var blitt skutt i forbindelse med at han også opplyste om at et mislykket forsøk på kupp i Amhara, en region nord for hovedstaden Addis Abeba lørdag kveld.

Omstendighetene rundt det angivelige kuppet ble det ikke gitt noen opplysninger om, melder nyhetsbyrået AFP. Statsministeren framsto i full uniform på TV.

– Det var organisert forsøk på kupp, men forsøket feilet, sier talsmann Negessu Tilahun for statsminister Abiy Ahmed til lokalt fjernsyn, melder nyhetsbyrået Reuters.

På samme tid som den meldinger om at et forsøk på statskupp feilet natt til søndag, ba den amerikanske ambassadøren i landet sine ansatte om å søke tilflukt etter meldinger om skuddløsning i hovedstaden Addis Abeba.

– Ambassaden er gjort oppmerksom på skuddløsning i Addis Abeba. Personell gis råd om å oppholde seg på sikkert sted, skriver ambassaden på sine nettsider.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed ble valgt i april i fjor og gjennomført en rekke reformer. Han har også varslet frie valg i 2020.

Publisert: 23.06.19 kl. 03:40