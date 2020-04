TOK GREP: Statsminister Mette Frederiksen innførte tidlig tiltak i Danmark. Her er hun avbildet 21. april. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Dansk ekspert: Uventet overdødelighet i alderen 15-64 år

Lege Lasse Vestergaard som koordinerer et prosjekt som ser på dødelighet for pandemi og sesonginfluensa i Europa, sier de ser en tydelig overdødelighet i aldersgruppen 15-64 i coronapandemien.

Dansken er både overlege ved avdeling for infeksjonsepidemiologi og forebygging ved Statens Serum Institut i Danmark og koordinator for EuroMomo-prosjektet. Målet med EuroMomo er å overvåke dødelighet som henger sammen med sesonginfluensa, pandemier og andre folkehelseproblemer i Europa.

Vestergaard sier til Politiken at de fra mars har kunnet se en tydelig overdødelighet som startet i Italia og er blitt verre uke for uke.

Overdødelighet defineres som et statistisk begrep for at det dør flere enn normalt på et gitt tidspunkt i året.

– Vi har ukentlig opptelling av antall døde i 24 land og sammenligner det med gjennomsnittet av døde de siste fem årene, sier han til Politiken.

– I motsetning til overdødeligheten vi måler ved influensa år for år, ser vi her noe nytt: Nemlig en overdødelighet i aldersgruppen 15-64 år. (...) Vi ser den i hele Europa. Signalet er tydelig, fortsetter han.

I EuroMomo-rapporten fra uke 16 står det at de ser en markant øking i overdødeligheten jevnt over i de europeiske landene som deltar i prosjektet. «Denne overdødeligheten er drevet av en betydelig overdødelighet i enkelte land, hovedsakelig i aldersgruppen over 65, men også i aldersgruppen 15-64 år.»

Rask nedstengning gir utslag for dødelighet

Vestergaard påpeker i avisen at det hele tiden har vært land som ikke har hatt overdødelighet, og nevner blant annet Norge, Irland og Danmark.

– Noen land har handlet kraftigere overfor epidemien og iverksatt hurtigere tiltak som å lukke samfunnet ned tidligere, mens andre har nølt og hvor tiltakene ikke har vært like omfattende. Det gir nok den store forskjellen på dødelighet, sier han.

Politiken skriver at den ene halvdelen av Europa ikke har flere døde, og flere land har færre, enn i fjor, da influensasesongen var spesielt tøff og gikk hardt ut over eldre. Men den andre skal altså ha moderat til «ekstremt høy» overdødelighet – deriblant land som Frankrike, Spania, Sverige og England.

Vestergaard påpeker at det er store lokale variasjoner innad i landene – som Lombardia, Madrid og London som har påfallende mange flere døde enn andre områder i landene.

Ekstremt høy overdødelighet

England hadde høyest målte overdødelighet i uke 15. Den var da høyere enn i noe annet europeisk land.

Skalaen går ifølge DR fra normal, via lav og moderat til høy og ekstremt høy overdødelighet.

– Ekstremt på skalaen er virkelig ekstremt. Det er veldig uvanlig, påpeker Vestergaard til DR.

Det var i uke 15 syv europeiske land som opplevde «ekstremt høy overdødelighet». Disse var ifølge EuroMomos kartoversikt Skottland, England, Wales, Nederland, Frankrike, Spania og Italia. Sverige hadde veldig høy overdødelighet den uken.

– Dødeligheten de siste ukene kan ikke umiddelbart forklares med annet enn covid-19. Det er uvanlig at man går fra ingen dødelighet til ekstrem dødelighet i de rammede landene, sier Vestergaard til Danmarks Radio.

I uke ni hadde ingen av landene overdødelighet. I uke ti i starten av mars hadde Italia registrert en lav overdødelighet, og så spredte det seg til Nederland og Spania i uke elleve.

Kartoversikten, som går tilbake til 2015, viser også at i den tiden har det aldri hendt tidligere at noen av landene som rapporterer har hatt ekstremt høy overdødelighet.

Virusprofessor Allan Randrup Poulsen frykter at gjenåpningen av Danmark går for raskt:

– Det står kun de innførte kontrolltiltak mellom oss og katastrofen vi var på vei mot i begynnelsen av mars, sier han til Politiken.

Publisert: 25.04.20 kl. 10:44

