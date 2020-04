I GATENE: En polititjenesteperson foran en kropp som angivelig skal ha ligget ute i tre dager utenfor en stengt klinikk i Guayaquil. Foto: AFP/Marcos Pin

Ecuador: Ringer nødnummeret om døde i gatene

Døde mennesker blitt liggende i flere dager uten å bli hentet i byen Guayaquil, der helsevesenet sliter med å takle coronaepidemien.

– Familiene er desperate. De lar dem ligge i gatene, på fortauene, etterlatt hjemme. Hva skjer i Guayaquil?

Det skriver den ecuadorianske byens egen ordfører, Cynthia Viteri, på Twitter. Byen er episenteret for utbruddet i Ecuador, og Viteri sitter selv nå i karantene etter å ha testet positivt for Covid-19.

Myndighetene og sykehusene i den ecuadorianske byen er så er så hardt pressede under corona-krisen at de ikke har kapasitet til å plukke opp døde mennesker. Dermed blir lik liggende i folks hjem eller dumpet langs gatene, skriver The Guardian.

Det er uklart hvor mange av de døde som har dødd på grunn av Covid-19, men myndighetene er på randen av kollaps, skriver CNN.

– Leie av å ringe 911

Ecuador er det landet som er hardest rammet av coronaviruset i Latin-Amerika, og byen Guayaquil, med en befolkning på i overkant av 2,5 millioner mennesker, er det hardest rammede området i landet.

Ifølge den ecuadorianske avisen PlanV har det blitt registrert så mange som 3500 anrop til nødnummeret der folk har meldt fra om lik. De presiserer at det inkluderer folk som kan ha ringt flere ganger, og falske alarmer.

The Guardian har snakket med Eduardo Javier Barrezueta Chávez, tre dager etter at hans far døde i sitt eget hjem. Chávez har ringt myndighetene, men ingen kommer for å plukke opp faren.

– Myndighetene etterlater oss for å dø, sier han.

I en video nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, forteller Fernando Espana om kampen for å få myndighetene til å komme å plukke opp hans avdøde familiemedlem.

– Vi er leie av å ringe 911, og det eneste de forteller oss er at vi må vente, og at de jobber med det, sier han, ifølge CNN.

CNN har fått tilgang til videoovervåkning fra forrige uke, som viser en motorsyklist som forlater en kropp langs gaten. Timer senere kommer en gruppe mennesker kledd i smittevernutstyr og plukker opp liket, skriver de.









KØ: Bildet viser mennesker som har på seg ansiktsmasker med kister i bilene sine, mens de står i kø ved en kirkegård i Guayquil.

Frykter mørketall

Ordfører Viteri i Guayaquil sa ifølge The Washington Post tirsdag i en video på sosiale medier at fire store kjølebiler ville bli plassert ut rundt sykehusene i byen denne uken for å fungere som midlertidige likhus. Planen er å sette opp en ny kirkegård, og et fond med 10 millioner dollar som skulle brukes til å feire Guayaquils 200-årsjubileum skal i stedet brukes til å kjøpe inn 50 000 hurtigtester for corona og 60 respiratorer.

Men ordføreren har også kritisert nasjonale myndigheter for ikke å sette inn flere ressurser for å respondere på situasjonen.

Ecuador har totalt 3368 bekrefte coronatilfeller og 145 døde. Men flere frykter at det er mørketall, skriver The Guardian og The Washington Post.

President Lenin Moreno talte torsdag til nasjonen. Han manet til åpenhet på alle nivåer rundt coronatallene i Ecuador.

– Det er viktig å fortelle sannheten, sa han ifølge CNN, og la til at registreringen kommer til kort både når det gjelder antall smittede og antall døde.

Jorge Wated, sjef for regjeringens beredskapsgruppe for coronaviruset, sier til avisen El Universo at det forventes at coronadødstallet vil stige.

– Medisinske eksperter har dessverre fortalt oss at de anslår at dødstallet fra Covid-19 i løpet av disse månedene vil stige til 2500 til 3500 bare i provinsen Guayas. Vi forbereder oss på det, sier han.







KISTE: En kvinne står ved kisten til sin døde mor.

Publisert: 04.04.20 kl. 03:51

