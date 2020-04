SMITTESJEF: Anders Tegnell avbildet 1. april. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Tegnell: Munnbind gir falsk trygghet

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell fraråder fremdeles bruk av munnbind for andre enn helsepersonell.

For mindre enn 10 minutter siden

På en pressekonferanse mandag la han fram nye tall for antall smittede og døde, men understreket at man måtte tolke tallene med forsiktighet, siden det alltid vil være et etterslep over helgene.

Mandag var det registrert 7206 bekreftet smittede og 477 døde av covid-19 i Sverige.

Fredag anbefalte amerikanske CDC at alle bruker munnbind i offentligheten og svenske folkehelsemyndigheter sa søndag at munnbind kan hjelpe mot dråpesmitte etter «ny kunnskap.»

På pressekonferansen ble Tegnell spurt om hvorvidt munnbind for folk flest kunne være en god idé.

– Nei, grunnlaget står fast, at munnbind skal brukes der det trengs: Blant helsearbeidere. Der er de helt nødvendig, sier Tegnell og legger til:

– Ute i samfunnet har vi ingen indikasjon på at det fungerer. Visse land har diskutert der, men da som tiltak for å ikke spre smitten til andre. Her si er vi at om du har symptomer, hold deg hjemme. Mens i andre land sier de bruk maske om du går ut. Det er mer effektivt å bli hjemme enn å bruke en ansiktsmaske av kanskje tvilsom kvalitet, sier smitteeksperten.

På spørsmål om munnbind kan ha effekt, tatt i betraktning at folk kan spre smitte uten å ha symptomer, sier han:

– Jeg tror det er veldig viktig å holde fast på det som er viktig å gjøre: Å holde deg hjemme når du er syk. Andelen som smitter før de blir syke varierer veldig mellom ulike studier, med det er muligens ti prosent, en liten andel. Det viktigste nå er ikke få bort 100 prosent av smitten, men å få bort så mye at helsesektoren kan fungere.

Tegnell legger til:

– Det vil være en falsk trygghet å si at du kan gå på jobben om du har maske. Det kan gi mange negative konsekvenser.

Publisert: 06.04.20 kl. 14:57

