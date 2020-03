UTVEKSLINGEN: Frode Berg (til venstre) står ved grenseovergangen Morskoje-Nida ved siden av de to litauiske spiondømte mennene, som også ble løslatt som en del av utvekslingsavtalen. Foto: Sikkerhetstjenesten i Litauen, VSD/AOTD

Litauen bekrefter: Amerikansk etterretning deltok i operasjonen som fikk Frode Berg fri

Operasjonen som førte til at Frode Berg og to spiondømte litauere ble sluppet fri fra fangenskap i Russland, ble utført i samarbeid mellom litauiske og norske - i tillegg til amerikanske - etterretningstjenester.

Nå nettopp

VG har tidligere skrevet at amerikanske myndigheter skal ha vært til stor hjelp i arbeidet med å få Frode Berg fri, men at den amerikanske etterretningstjenesten var involvert i spionutvekslingen i fjor høst har til nå ikke vært offentlig bekreftet.

Tirsdag bekreftet imidlertid sjefrådgiveren til Litauens president Gitanas Nauseda amerikanernes deltakelse i Frode Berg-utvekslingen under et innlegg i nasjonalforsamlingen Seimas.

Rådgiver Jonas Vytautas Zukas avslørte den nye detaljen om spionutvekslingen da han presenterte lederen for Litauens sikkerhets- og etterretningstjeneste VSD for hans andre periode i embetet. Parlamentet må godkjenne tiltredelsen for fem nye år i sjefsstillingen.

– Effektivt samarbeid

– Presidenten bemerker den vellykkede operasjonen i fjor høst, som ble utført veldig effektivt i samarbeid med norske og amerikanske etterretningstjenester, våre etterretningsoffiserer og en norsk etterretningsoffiser ble returnert hjem, uttalte presidentens sjefrådgiver fra talerstolen i det litauiske parlamentet.

Forsvarets etterretningstjeneste har ingen kommentar til saken, sier talsperson Ann-Kristin Bjergene til VG tirsdag kveld.

les også Før løslatelsen: UD og E-tjenesten kranglet om Frode Berg

Avsidesliggende

Etter nesten to år i russisk fengsel, og etter å ha blitt dømt til 14 års fengsel for spionasje, ble Frode Berg sluppet fri i november i fjor.

En spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland ble redningen for 64-åringen.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekreftet tidlig overfor VG at overleveringen fant sted ved grenseovergangen Morskoje-Nida. Grensen mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad ligger midt på Den kuriske landtunge, et 98 kilometer langt nes der sterk vind skaper store sanddyner. På sitt smaleste er landtungen kun 400 meter bred.

les også Litauens president til VG: Russland nektet å utveksle Frode Berg i sommer

Dramatisk

Som en del av utvekslingsavtalen løslot Russland to litauere, Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016. Samtidig løslot Litauen de to russiske spionene Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

Før de krysset grensen fikk Berg og de to litauerne opplest benådningen. På andre siden av grensen ble han tatt imot av blant annet Karsten Klepsvik, Norges ambassadør til Litauen.

I sitt første intervju om Frode Berg-saken, fortalte Litauens president Gitanas Nauséda til VG om dramaet da Russland opprinnelig nektet å utveksle to russere mot to litauiske borgere og den spiondømte nordmannen.

I februar offentliggjorde den litauiske sikkerhetstjenesten VSD det første, og til nå eneste kjente, bildet av utvekslingen.

Publisert: 31.03.20 kl. 19:14

Les også

Fra andre aviser