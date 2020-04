ALENE: Italienske Angela (74) mistet sin ektemann på sykehuset. Nå er hun isolert på et hotell i Brescia. Foto: André Liohn, VG

Isolasjonshotellet i Italia: – Jeg vil hjem, tilbake til livet mitt

BRESCIA (VG) De har vært gjennom alvorlig coronasykdom. Noen har såvidt kommet fra det med livet i behold. Andre har mistet sine kjære. Nå har flere pasienter sjekket inn på isolasjonshotell i Italia.

André Liohn

Christina Quist

Nå nettopp

Hotellet Centro Paolo VI har ikke hatt vanlige gjester på flere uker.

Det er ikke bare turistene som har forduftet fra bybildet. Innbyggerne i den norditalienske byen Brescia er også borte. De fleste sitter hjemme, mange er på sykehus, noen er ikke lenger i live.

Angela (74) kikker ut av vinduet.

Utenfor er det vante, gjenkjennelige livet i den italienske byen Brescia helt forandret. Byen i Lomabardia i Nord-Italia har knappe 200.000 innbyggere, og er en av de hardest rammede av corona-pandemien.

Spesial: Slik spres viruset i Europa

Av de over 18.000 menneskene som har dødd av covid-19 i Italia, er nærmere 10.000 fra denne regionen.

Først ble mannen til Angela syk. Han var svært dårlig fra første dag, og ble raskt fraktet til sykehuset. Han døde få dager senere. Kroppen hans maktet ikke å bekjempe infeksjonen.

Angela har ikke sett ektemannen siden han ble hentet av ambulansen.

Havnet selv i respirator

Det gikk ikke lang tid før også Angela fikk symptomer. Hun ble intubert de første dagene på sykehuset, men var fremdeles våken. Hun sier det føltes som å ha på et hundebånd som satt altfor stramt rundt halsen.

les også Slik skal det norske kriseteamet hjelpe Italia

Etter tre dagers respiratorbehandling, fikk hun beskjed om at hun ville klare seg. Hun fikk deretter hjelp til å puste gjennom en oksygenhjelm som ble plassert over ansiktet hennes. Etter 20 dager var hun fremdeles syk, men for frisk til å bli værende på det overfylte italienske sykehuset.

ENSLIG: En enslig jogger i Brescias gater. Foto: André Liohn, VG

I Italia skal alle testes to ganger når de friskner til. Prøvene må være negative for at du skal regnes som virusfri. Det følger også to ukers karantene etter at du har frisknet til, for å være sikker på at pasientene ikke skal være smittsomme.

Les også: – Italia blir aldri det samme igjen

Mange italienere har ikke mulighet til å isolere seg i sine hjem. Der kan de smitte familiemedlemmer, eller våge seg ut i gatene før de egentlig har lov. Sykehusene er sprengfulle av pasienter, og har ikke mulighet til å ha mennesker der unødvendig lenge.

Selvhjulpen på isolasjonshotell

Derfor har hotellet midt i Brescia sentrum blitt omgjort til isolasjonshotell. Hotellet, som i gamle dager var et kloster, er blitt bemannet av Røde Kors og nonner, som ivaretar pasientene. De tar smittevern på høyeste alvor.





SJEKKER TELEFONEN: En frivillig forsikrer seg om at telefonen på rommet til en av pasientene fungerer. De frivillige tilbringer timevis i samtaler med pasientene.

For å komme hit, må du være selvhjulpen. Du må bevise at du klarer å gå opp en trapp. Består du, blir du vist til rommet hvor du skal tilbringe 14 dager alene.

Angela har vært på isolasjonshotellet i fem dager da VG møter henne.

Hjemme sitter de to døtrene hennes i isolasjon, begge med symptomer, og venter på å bli testet. De får ikke være sammen i sorgen etter tapet av en ektemann og en far.

– Jeg vil hjem, tilbake til livet mitt. Det er viktig å se fremover, forteller hun.

Blir aldri fullt

På hotellet kommer ingen innenfor dørterskelen. Mat blir satt utenfor i gangen. Rommet blir ikke vasket under oppholdet. Men hvert rom er utstyrt med telefon, og de frivillige bruker mye tid i telefonen med pasientene.









KAN IKKE GÅ HJEM: 61-årige Eugenio Ganbazza hadde aldri feber eller behov for oksygen mens han var syk av covid-19. Han hadde diare og oppkast. Nå skal han tilbringe 14 dager på isolasjonshotell, fordi han ikke kan risikere å smitte sin kone som er hjeme.

Mange er ensomme. De har hatt langvarige sykehusopphold. De har vært gjennom store fysiske og psykiske påkjenninger. De har ikke sett sine kjære på lang tid. Noen, som Angela, har mistet sin nærmeste. Behovet for kontakt med andre mennesker er stort.

les også Bergamo-pasient til VG: – Epidemien overgår min mørkeste fantasi

Siden de startet å ta imot isolasjonspasienter i begynnelsen av mars, har de hatt 60 mennesker innom. De frivillige VG prater med forteller at de har plass til flere, men det er ikke nok pasienter som blir friske nok til at de får fullt belegg.

– Vi håper at det blir fullt her, for det betyr at folk blir friske, sier de.

Livslang frykt

En av dem som har frisknet til, er 52 år gamle Paolo.

REDD: Å gjennomgå intensivbehandling har satt dype spor i 52-årige Paolo. Han trodde han aldri ville få se familien sin igjen. Foto: André Liohn, VG

Han har aldri hatt problemer med helsa, oppgir han. Da han plutselig fikk smerter i ryggen og akutte pusteproblemer, ble han fraktet til sykehus. Der fikk han påvist alvorlig lungebetennelse som følge av coronaviruset.

– Jeg følte meg veldig svak, veldig langt nede, på sykehuset. Jeg hadde en konstant følelse av å ikke få oksygen. Det var det verste.

Etter å ha fått oksygenbehandling og antibiotika, føler han seg nå bedre. Men 52-åringen er preget av opplevelsen. Han har fått en frykt han vil bære med seg resten av livet.

– Du ligger der våken, du ser ser andre mennesker som lider, du frykter at du aldri vil se familien din igjen. Inni deg er det noe som ikke virker, som gjør deg syk, og du forstår ikke hva det er. Og du er sliten av å puste. Du må jo puste, men du er sliten, sier han.

FRIVILLIGE: En frivillig fra Røde Kors er på vei til sykehuset i Brescia for å bistå hentingen av en pasient som skal isoleres på hotellet. Foto: André Liohn, VG

Han roser helsepersonellet på sykehuset, som han mener gjorde en fantastisk jobb.

– De hadde så mye å gjøre, og de var under press, men de forsøkte alltid sitt beste.

Trodde hun skulle dø

På et av rommene sitter også 72-årige Laura. Det er bare dager siden hun ikke trodde hun ville komme ut av sykehuset i Milano i live. Hun var redd for å sove. Redd for at hun ikke skulle få nok luft.

– En lege sa til meg at jeg var nær ved å dø. Jeg trodde jeg ikke ville klare det, sier pensjonisten til VG.

FRYKTET DET VERSTE: Laura trodde på et tidspunkt at hun ikke ville komme fra covid-19-infeksjonen i live. Nå gleder hun seg til å gjenforenes med ektemannen. Foto: André Liohn, VG

Det startet med høy feber. Etter et par dager ringte hun legen, som ba henne ringe nødnummeret. Ambulansen kom, men anbefalte henne å bli hjemme. De visste ikke om det var ledig plass på sykehuset, og de var også bekymret for at hun kunne pådra seg andre sykdommer der. Hun fikk antibiotika og antivirale medisiner.

Men Laura ble ikke bedre. Hun manglet oksygen, fikk ikke nok luft.

På sykehuset i Brescia ble hun sittende å vente i flere timer. Alle sengene var fulle av pasienter. Tilslutt ble hun tilbudt behandling på et sykehus i Milano som hadde fått en seng ledig. Også Laura ble behandlet med oksygenhjelm. Hun husker alt støyet.

– Det føles som om du har et helikopter på toppen av hodet og en båt i bunnen. Du kan ikke kommunisere med noen, du ligger bare der og stirrer, sier hun.

Hjemme venter ektemannen. Han har også vært syk, men frisk nok til å kunne behandles hjemme.

– Jeg gleder meg til å komme hjem til ham, sier hun.

Publisert: 10.04.20 kl. 23:00

Fra andre aviser